卧龙苍天陨落怎么和吕布结义 吕布结义成就怎么做

原子之心游戏中有大量的远程武器可以使用，每一种武器的上海和特性都不同，那么原子之心哪些远程武器厉害，下面就为大家介绍一下。原子之心远程武器推荐【KS-23】枪械中的黑马，我估计很多人有了ak之后就把ks-23分解了，但实际上ak你造得起，花不起。ak的子弹需要一个化学材料才能制作，虽然有30发，实战

2023-03-01 | 0