卧龙苍天陨落负重怎么提升 负重满了会怎么样

2023-03-03 09:13:14 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落负重是游戏中的设定之一，玩家在探索过程中能够拾取各种道具，但是东西捡多了会出现超重的问题，那么卧龙苍天陨落负重负重满了怎么办，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落负重提升方法

卧龙苍天陨落装备超重之后化劲就会变得非常困难，闪避也会变成翻滚，玩家打开装备可以查看自身得装备重量百分比，70%以上会变成黄字，这个时候就是超重了，建议将装备重量压在70%以下，游玩会比较舒服，也可以学习土德来提升装备重量上限。