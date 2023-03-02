森林之子怎么在水上造房子 湖面上怎么建造

2023-03-03 09:10:51 来源：互联网 编辑：佚名

森林之子游戏中玩家能使用图纸建造各种建筑，很多玩家打算在水上建造但是不知道怎么打地基，下面就为大家分享森林之子水上建造方法。

森林之子水上建造方法

先给大家在这边的地基就是在水上面，不用担心非要在冬天结冰的时候才能够在水面上建造地基。

将一根木头先放在这里，玩家也可以不放这也是可以的，只不过一会需要拿来造地基，拿的时候方便一点，然后将旁边水里泡着的木头移动到这根木头上面，也就是叠在木头上面，不用担心会掉下来。

在这个位置玩家需要放上三根木头固定住这里，然后将刚刚放在地板上的木头搬过来和这边的木头重叠在一起，玩家需要拿出斧头将上面多余的木头给砍断下来。

砍断后玩家们可以看见这边的一结地基就打好了，那么上方这里多余的木头可以扔掉也可以留着做其他的东西，那么到这里可以看到我们就在水中完成了造地基的行动。