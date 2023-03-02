原子之心星芒锯锤怎么造 星芒锯锤配方是什么

原子之心星芒锯锤是游戏中的近战武器之一，玩家能够通过制造的方式获得，那么原子之心星芒锯锤需要哪些材料，一起来看看吧。
材料：金属零件162，超导体20，化学质16
1.他们在组装这件怪物时究竟想制造怎样的武器，如今已经很难弄清。显而易见的是，受损的神经网络定是在 极力讨好武器的使用者，从而在星芒锯锤上添加了一切其认为有必要的东西。
2.这样的结果便是大集体1.0的瑞土军力。这个沉重的野兽是由一根传动杆和一些圆锯组装而成。
3.安装在握柄上的电机使锋利的锯片旋转。你可以为这个怪物找到数百种间接用途，但星芒锯锤在处理其主要工作一一也就是消灭敌人时表现绝佳!
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原子之心剁肉刀是游戏中的一把近战武器，玩家能通过合成的防止来获得，但是需要玩家凑齐合成材料，那么原子之心剁肉刀怎么合成，一起来看看吧。原子之心剁肉刀合成方法材料：金属零件148，聚合材料79，化学质16如果你尝试使用...姑且称之为刀的玩意在面包上涂抹东西，那你绝对不会得到美味的食物。剁肉刀让你考虑
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