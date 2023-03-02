原子之心星芒锯锤怎么造 星芒锯锤配方是什么

2023-03-03 09:07:12 来源：互联网 编辑：佚名

原子之心星芒锯锤是游戏中的近战武器之一，玩家能够通过制造的方式获得，那么原子之心星芒锯锤需要哪些材料，一起来看看吧。

原子之心星芒锯锤配方

材料：金属零件162，超导体20，化学质16

1.他们在组装这件怪物时究竟想制造怎样的武器，如今已经很难弄清。显而易见的是，受损的神经网络定是在 极力讨好武器的使用者，从而在星芒锯锤上添加了一切其认为有必要的东西。

2.这样的结果便是大集体1.0的瑞土军力。这个沉重的野兽是由一根传动杆和一些圆锯组装而成。

3.安装在握柄上的电机使锋利的锯片旋转。你可以为这个怪物找到数百种间接用途，但星芒锯锤在处理其主要工作一一也就是消灭敌人时表现绝佳!