卧龙苍天陨落武勋是什么 武勋怎么使用

2023-03-02 09:14:27 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落武勋是游戏中的道具之一，这个道具玩家能在试玩版通关后获得，但是不少玩家不知道这个道具有什么用，下面就为大家介绍一下。

卧龙苍天陨落武勋作用

在游戏通关后，会获得该物品，目前在试玩版中武勋是没有什么作用的。在正式版中可能会有作用。