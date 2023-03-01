卧龙苍天陨落开局怎么加点 开局堆什么属性

2023-03-02 09:09:03 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落是一款动作冒险游戏，游戏中玩家能够给角色添加属性点提升强度，那么卧龙苍天陨落前期点什么属性，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落加点攻略

卧龙苍天陨落加点遵循两个方向，一个是各属性本身的作用，另一个是玩家使用武器的补正

1.各属性有本身的作用，例如提升木属性增加体力，提升土属性增加装备重量上限，新手建议先加这两个，容错率可以提高

2.玩家的武器会有属性补正，各属性有SABCDE等级，对应属性等级越高，攻击力加成越高，例如玩家的土属性最高，上图的武器土属性加成是B，所以土属性为玩家提供的攻击力就比较高。

3.喜欢使用奇术的玩家可以点水等其他属性，加点还是遵循各玩家的习惯而来。