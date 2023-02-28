原子之心哪些枪好用 最强的远程武器是什么

2023-03-01 09:13:57 来源：互联网 编辑：佚名

原子之心游戏中有大量的远程武器可以使用，每一种武器的上海和特性都不同，那么原子之心哪些远程武器厉害，下面就为大家介绍一下。

原子之心远程武器推荐

【KS-23】枪械中的黑马，我估计很多人有了ak之后就把ks-23分解了，但实际上ak你造得起，花不起。ak的子弹需要一个化学材料才能制作，虽然有30发，实战中最高难度无配件ak需要接近一梭子才能打掉一个放炮的绿皮机器人，而满配喷子三发即可打爆。

ak加上所有基础部件也要半梭子，这还是都打中的情况，如果不开镜描边情况更糟，我并不是说ak伤害比喷子低，而是ak过于浪费材料，化学材料虽然遍地都有，但数量并不多，我从来不制作子弹，剧情关资源全收集都非常缺材料如果拿ak泼水，我想都不敢想。

ak几乎所有的配件都需要去实验区专门搜集，而喷子只需要去找一个扩容弹夹即可，安装扩容后换弹速度大幅提升，能装9+1发子弹。ak只适合打boss或者游戏通关后拿去消遣。

【磁轨枪】能量武器中最强最好用的，超远距离，不俗伤害，适中的能量消耗。主宰者虽然是aoe还有小激光，但是太耗能量了，有这个能量为什么不用星芒?而且小激光打远处的东西不好用，很飘。