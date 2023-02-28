森林之子晾肉架有什么用 晾肉架怎么造

2023-03-01 09:08:33 来源：互联网 编辑：佚名

森林之子晾肉架是游戏中的建筑之一，玩家建造后能在上面放生肉，过一段时间就会反风干，那么森林之子晾肉架怎么做，一起来看看吧。

森林之子晾肉架建造方法

晾肉家需要在小本子里找一找，里面有蓝图构造。按B再按X长按，切换到左手翻页。

建筑书跟以前不一样，现在是选一个分类然后翻页，应该是建造树枝储存器那个分类翻页，以前是一个分类有好个标签页。

让生肉风干，可以防止腐烂，虽然没尝试挂熟肉，但肯定也不会坏