原子之心AK47怎么造 AK47需要什么材料

原子之心AK47是游戏中很强力的一把突击步枪，这个武器玩家能通过合成的方式获得，那么原子之心AK47怎么合成，一起来看看吧。
1.材料：金属零件72 聚合材料68 化学质15
2.这款突击步枪是二战后由一名苏联设计师研发的，作为对德国突击步枪和美国半自动卡宾枪的回应。高可靠性和易于维护的特点弥补了其较差的散布。
在3826号设施中使用的武器中，这是少数几种不在当地开发或制造的武器之一。这可能是大集体1.0自动化装备系统几乎没有改动这款突击步枪蓝图的原因。然而机对其进行的升级显然暴露了神经网络的'独创性与复杂性。在AK问世后的短短六年内，它成为了世界，上使用最广泛的武器，这要归功于其易于制造、弹药威力大和可靠性等特点。尽管有一些明显的缺点(精度低、没有可折叠枪托、重量极重)，但这种突击步枪成为了庆祝苏联国防工业的象征，在这方面甚至与苏联的高科技机器人不相上下。
森林之子是一款开放世界生存冒险游戏，游戏中玩家在探索地图的时候会看见一个三个手三个脚的女野人，这个npc可以招募帮助玩家生存，下面就为大家分享森林之子女野人招募方法。森林之子女野人招募方法首先需要清楚女野人的出现条件：开始建造房屋系统，简单来说，只要你开始建造地基搭建房子，女野人就能刷新在你附近。不
星露谷物语喷壶是游戏中很重要的物品，玩家种植的时候能够使用喷壶来浇水，大家可以使用各种材料升级喷壶，那么星露谷物语喷壶怎么升级，一起来看看吧。星露谷物语喷壶升级方法喷壶是游戏中种地非常重要的物品，可以在铁匠铺升级。
森林之子是一款开放世界冒险生存游戏，游戏中玩家能够使用GPS定位来查看自己的位置，那么森林之子地图怎么看，下面就为大家介绍一下。森林之子地图查询方法森林之子的地图面积比前森林的面积大四倍，游戏中增加了更多的植物、灌木、树丛以及花卉的类型，让游戏世界的每个地区都独具特色。地图面积整地像一个小岛，中间是
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如龙维新极天启是游戏中的技能之一，玩家需要出发前之条件才能学习这个技能，那么如龙维新极天启技能书怎么使用，一起来看看吧。如龙维新极天启学习方法每本天启书都有自己的学习条件，自己看书，一般都是要你连续触发某项动作直到触发后可以放极为止。天启就是技能书，看书的时候上面有要求，照要求操作可以在战斗中悟出新
原子之心游戏中有大量的武器都需要使用能量槽充能才能使用，能量槽的充能方式有多种，下面就为大家分享原子之心能量槽充能方法。原子之心能量槽充能方法在原子之心中，能量槽是角色的能量储备，一些武器必须消耗能量槽才能使用。能量槽会随着时间推移而逐渐回复。部分武器、武器升级、技能会加快能量槽回复速度。如果经常使
如龙维新极白色金属粉是游戏中的重要材料，玩家制作武器需要使用大量的白色金属粉，下面就为大家分享如龙维新极白色金属粉获取方法。如龙维新极白色金属粉获取方法白色金属粉这个材料做很多武器都需要用到，想要获得可以去锻造屋上面的那条大街附近，那里有一个游商小贩的万屋，能直接买到。卖白色金属粉移动万屋刷法最好的
原子之心激光束是游戏中的一个谜题玩法，玩家需要将三条激光按照不同的颜色排序，那么原子之心激光束谜题怎么玩，一起来看看吧。原子之心激光束谜题攻略通过将磁通量按正确顺序排列解锁被动安保激光模块功能。让激光束的颜色和指示器上的颜色一一对应即可完成解谜。举个例子，如果指示器上的灯从上到下为红、红、蓝，那么射
霍格沃茨之遗巨怪控制是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家找到任务指定的生物才能完成，完成后即可获得奖励，那么霍格沃茨之遗巨怪控制怎么做，一起来看看吧。霍格沃茨之遗巨怪控制任务攻略在霍格沃兹之遗中，巨怪控制是游戏中的一个支线任务。在布洛克巴罗与亚利桑德拉·里基茨对话接取任务。跟随指引来到目的地，找