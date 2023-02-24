森林之子三只手女野人好感提高 女野人怎么招募

2023-02-27 09:18:27 来源：互联网 编辑：佚名

森林之子是一款开放世界生存冒险游戏，游戏中玩家在探索地图的时候会看见一个三个手三个脚的女野人，这个npc可以招募帮助玩家生存，下面就为大家分享森林之子女野人招募方法。

森林之子女野人招募方法

首先需要清楚女野人的出现条件：

开始建造房屋系统，简单来说，只要你开始建造地基搭建房子，女野人就能刷新在你附近。

不需要网上所谓的“特殊地点”，也没有说“瀑布”周围能更容易刷女野人，女野人的刷新只和你房屋建造是否开始有关。

女野人出现后，有大概3个阶段进程：

陌生阶段：

女野人和你相距的范围非常远，你稍微接近就会快速引起女野人逃离。

感知阶段：

女野人和你会保持一定的距离，相比第一个阶段的话，距离稍微近了些。

熟悉阶段：

女野人渐渐仍然保持跟你有一定的距离，不过已经非常接近了，大概只有5、6个身位。

下面给大家讲解一下，如何提升阶段最终变为亲密的伙伴。

陌生阶段——>感知阶段：

你在看到女野人之后，不要去主动靠近，那么做一定会吓跑女野人，你需要做的就是等待。

女野人在察觉到你之后，会向你慢慢靠近，你需要放下武器(按G)，手上不要拿任何东西。不要有任何动作。

不要主动移动，也不要使用任何道具。女野人会试探性的向你靠近，到一定距离就会飞速逃走。

升阶段提示：

女野人向你靠近，会到一个比较近的距离。

感知阶段——>熟悉阶段：

在这一阶段时，和第一阶段一样，你在看到女野人之后，不要去主动靠近，那么做一定会吓跑女野人，你需要做的就是等待。

女野人会向你慢慢靠近，你需要放下武器(按G)，手上不要拿任何东西。不要有任何动作。

不要主动移动，也不要使用任何道具。女野人会试探性的向你靠近，到一定距离就会飞速逃走。

这一阶段中，女野人会几次快速的向你跑来，然后站在比较远的地方看着你，你不需要做任何事情：放下武器，然后等待。

升阶段提示：

女野人移动到你的附近，会给你跳一段舞。然后离开。这代表我们进入了熟悉阶段。

熟悉阶段——>友好：

在这一阶段时，和前两个阶段一样，你在看到女野人之后，不要去主动靠近，那么做一定会吓跑女野人，你需要做的就是等待。

女野人会向你慢慢靠近，你需要放下武器(按G)，手上不要拿任何东西。不要有任何动作。

不要主动移动，也不要使用任何道具。女野人会试探性的向你靠近，到一定距离就会飞速逃走。

这一阶段中，女野人会几次快速的向你跑来，会主动给你带来各种野生的小果子和植物：各种浆果、芦荟等。

接受礼物的方式和之前一样，不要靠近，等她主动跑来，她会慢慢的向你靠近，然后可能会把礼物放到你的脚下，这样就算成功送礼一次。(不过拿着礼物的时候，也不会送礼，可能会逃跑然后找下一次送礼的机会。手中的礼物是不变的。)不要让她被野人靠近，野人靠近会导致惊吓到女野人以至于手中的礼物掉落，这么得到的礼物不算成功的送礼。

这个阶段我们可以在房子周围建造一些植物盆，种一些小果子，可以让女野人靠近的频率增加。

升阶段提示：

女野人在送礼之后(大概是第二次送礼结束后)，发出一阵嘻嘻的笑声，然后你移动到她面前也不会逃走，出现了E按钮，就代表我们已经驯服了她。