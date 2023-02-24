森林之子地图按哪个键 怎么查看地图

森林之子是一款开放世界冒险生存游戏，游戏中玩家能够使用GPS定位来查看自己的位置，那么森林之子地图怎么看，下面就为大家介绍一下。
森林之子的地图面积比前森林的面积大四倍，游戏中增加了更多的植物、灌木、树丛以及花卉的类型，让游戏世界的每个地区都独具特色。地图面积整地像一个小岛，中间是雪山，有河流放射状分布，地图非常大，而且高低差极大，可以说一半游戏世界是跑图，按M键位的GPS定位地图上把集几乎所有洞已经点位标出来了。看地图可以通过GPS追踪器来查看探索的点位，GPS快捷键是M，手柄的话可以自定义，缩小放大可以使用鼠标滑轮。
原子之心试验场是游戏中的挑战玩法，玩家需要完成前置条件才能开启这些挑战，那么原子之心试验场挑战怎么触发，一起来看看吧。原子之心试验场开启方法试验场8位于计算中心内。可惜的是，必须在探索了VDNH，开启该建筑的“系统漏洞”任务之后才能进入。完成该任务后，就可以乘电梯下去进入8号科学试验中心。
原子之心电击插装模块是游戏中道具之一，这个道具需要玩家先获取蓝图才能获得，那么原子之心电击插装模块蓝图在哪获得，一起来看看吧。原子之心电击插装模块获取方法在原子之心中，玩家获得电击插装模块的方法是追上彼得罗夫的尸体后回到大厅。进藻类车间打僵尸之前，先探索走廊。藻类车间和高温车间之间有个门，进去打开箱
如龙维新极天启是游戏中的技能之一，玩家需要出发前之条件才能学习这个技能，那么如龙维新极天启技能书怎么使用，一起来看看吧。如龙维新极天启学习方法每本天启书都有自己的学习条件，自己看书，一般都是要你连续触发某项动作直到触发后可以放极为止。天启就是技能书，看书的时候上面有要求，照要求操作可以在战斗中悟出新
原子之心游戏中有大量的武器都需要使用能量槽充能才能使用，能量槽的充能方式有多种，下面就为大家分享原子之心能量槽充能方法。原子之心能量槽充能方法在原子之心中，能量槽是角色的能量储备，一些武器必须消耗能量槽才能使用。能量槽会随着时间推移而逐渐回复。部分武器、武器升级、技能会加快能量槽回复速度。如果经常使
如龙维新极白色金属粉是游戏中的重要材料，玩家制作武器需要使用大量的白色金属粉，下面就为大家分享如龙维新极白色金属粉获取方法。如龙维新极白色金属粉获取方法白色金属粉这个材料做很多武器都需要用到，想要获得可以去锻造屋上面的那条大街附近，那里有一个游商小贩的万屋，能直接买到。卖白色金属粉移动万屋刷法最好的
原子之心激光束是游戏中的一个谜题玩法，玩家需要将三条激光按照不同的颜色排序，那么原子之心激光束谜题怎么玩，一起来看看吧。原子之心激光束谜题攻略通过将磁通量按正确顺序排列解锁被动安保激光模块功能。让激光束的颜色和指示器上的颜色一一对应即可完成解谜。举个例子，如果指示器上的灯从上到下为红、红、蓝，那么射
霍格沃茨之遗巨怪控制是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家找到任务指定的生物才能完成，完成后即可获得奖励，那么霍格沃茨之遗巨怪控制怎么做，一起来看看吧。霍格沃茨之遗巨怪控制任务攻略在霍格沃兹之遗中，巨怪控制是游戏中的一个支线任务。在布洛克巴罗与亚利桑德拉·里基茨对话接取任务。跟随指引来到目的地，找
霍格沃茨之遗真正的朋友是游戏中的一个支线任务，玩家需要和npc对话才能触发，完成后即可获得奖励，那么霍格沃茨之遗真正的朋友任务怎么做，一起来看看吧。霍格沃茨之遗真正的朋友任务攻略在霍格沃茨之遗中，真正的朋友是游戏中的一个支线任务。任务地点：霍格莫德-三把扫帚酒吧任务接取人：希罗纳·瑞安任务攻略：接取
如龙维新极黄金枪是游戏中最强力的远程武器之一，这个武器伤害极高，玩家能通过对方的方式获得，下面就为大家分享如龙维新极黄金枪获取方法。如龙维新极黄金枪获取方法黄金枪可以在赌场用木牌100000点兑换。木牌可以从赌场或者赛鸡场获得，完成赌场内的小游戏或在赛鸡中获胜即可赚取更多的木牌。赛鸡游戏介绍赛鸡与赛
有些玩家在体验霍格沃茨之遗的时候，会遇到一些突发情况，比如电脑突然蓝屏或者关机重启的问题，这可能会导致玩家的存丢失，那么霍格沃茨之遗存档丢失怎么解决，一起来看看吧。霍格沃茨之遗存档丢失处理方法蓝屏，停电导致电脑意外关机或卡死会导致存档的丢失，解决方法如下：本质上存档还在，只是游戏无法读取，所以先把我