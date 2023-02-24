原子之心电击插装模块在哪 电击插装模块蓝图怎么获得

2023-02-24 09:08:02 来源：互联网 编辑：佚名

原子之心电击插装模块是游戏中道具之一，这个道具需要玩家先获取蓝图才能获得，那么原子之心电击插装模块蓝图在哪获得，一起来看看吧。

原子之心电击插装模块获取方法

在原子之心中，玩家获得电击插装模块的方法是追上彼得罗夫的尸体后回到大厅。进藻类车间打僵尸之前，先探索走廊。

藻类车间和高温车间之间有个门，进去打开箱子得到【电击插装模块蓝图】。

玩家在获得电击插装模块蓝图后，前往商店处制作就能使用电击插装模块了。