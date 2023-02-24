如龙维新极怎么解锁天启 天启怎么学

2023-02-24 09:04:17 来源：互联网 编辑：佚名

如龙维新极天启是游戏中的技能之一，玩家需要出发前之条件才能学习这个技能，那么如龙维新极天启技能书怎么使用，一起来看看吧。

如龙维新极天启学习方法

每本天启书都有自己的学习条件，自己看书，一般都是要你连续触发某项动作直到触发后可以放极为止。

天启就是技能书，看书的时候上面有要求，照要求操作可以在战斗中悟出新的极技。再简单一点天启书的解锁条件就是你不停的用天启书描述的技能，大概二十次就能解锁。