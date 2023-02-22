原子之心怎么给能量槽 武器能量槽怎么增加

原子之心游戏中有大量的武器都需要使用能量槽充能才能使用，能量槽的充能方式有多种，下面就为大家分享原子之心能量槽充能方法。
在原子之心中，能量槽是角色的能量储备，一些武器必须消耗能量槽才能使用。能量槽会随着时间推移而逐渐回复。部分武器、武器升级、技能会加快能量槽回复速度。
如果经常使用电子枪，那么能量槽肯定是不够用的，而且前期能补充能量槽的手段也不多，所以玩起来会有点难受。
使用近战武器攻击能够回复能量槽，部分武器的升级还会加快回复速度。因此，如果你经常使用电子枪，最好还是配上一把好用的近战武器，二者交替使用来保证能量不断。
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霍格沃茨之遗大型花盆是游戏中的一个特殊道具，玩家能在商店中获得这个道具的配方，那么霍格沃茨之遗大型花盆有什么用，一起来看看吧。霍格沃茨之遗大型花盆获取方法大型花盆是游戏中一种非常特殊的道具，无法直接获得。获得方法霍格莫德的一个商店里(巨著与卷轴)买大型和中型花盆的配方。之后就可以在有求必应屋里放置中
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