如龙维新极白色金属粉有什么用 白色金属粉怎么刷

2023-02-23 09:06:33 来源：互联网 编辑：佚名

如龙维新极白色金属粉是游戏中的重要材料，玩家制作武器需要使用大量的白色金属粉，下面就为大家分享如龙维新极白色金属粉获取方法。

如龙维新极白色金属粉获取方法

白色金属粉这个材料做很多武器都需要用到，想要获得可以去锻造屋上面的那条大街附近，那里有一个游商小贩的万屋，能直接买到。

卖白色金属粉移动万屋刷法

最好的办法是站在这个点存档，然后读档，走到这个点对面的吃东西房子里，进出一次等于刷一次地图。这么刷效率比SL大法高很多，我经常是2到3次就刷出来，一般3次没刷出来就读档，在进出房子刷。最多读档3次肯定能刷出来，再怎么也比原地读档刷快。