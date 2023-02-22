原子之心激光束解谜怎么解 激光模块怎么排序

2023-02-23 09:04:20 来源：互联网 编辑：佚名

原子之心激光束是游戏中的一个谜题玩法，玩家需要将三条激光按照不同的颜色排序，那么原子之心激光束谜题怎么玩，一起来看看吧。

原子之心激光束谜题攻略

通过将磁通量按正确顺序排列解锁被动安保激光模块功能。

让激光束的颜色和指示器上的颜色一一对应即可完成解谜。举个例子，如果指示器上的灯从上到下为红、红、蓝，那么射入指示器的三条激光束的颜色，从到下也应该是红、红、蓝。

不同颜色的光束汇聚时会改变颜色：

红色+红色=红色

红色+蓝色=蓝色

蓝色+蓝色=红色

每个激光发射器都位于圆盘上，转动圆盘就可以上下更换发射器的位置。后期的激光谜题上还会有分流发射器，合理调整发射器的位置，将不同颜色的光束汇聚起来，让激光束的颜色与指示器上的颜色对应即可。