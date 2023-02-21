霍格沃茨之遗巨怪控制任务怎么完成 亚利桑德拉的巨怪在哪

2023-02-22 09:12:34 来源：互联网 编辑：佚名

霍格沃茨之遗巨怪控制是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家找到任务指定的生物才能完成，完成后即可获得奖励，那么霍格沃茨之遗巨怪控制怎么做，一起来看看吧。

霍格沃茨之遗巨怪控制任务攻略

在霍格沃兹之遗中，巨怪控制是游戏中的一个支线任务。

在布洛克巴罗与亚利桑德拉·里基茨对话接取任务。

跟随指引来到目的地，找到亚利桑德拉的巨怪，阿瓦达索命带走。这旁边有猫狸子，多抓几只，日后是给武器增加特质的必备材料。

返回村子，上交任务即可。