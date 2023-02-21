如龙维新极黄金枪怎么解锁 赛鸡游戏怎么玩

2023-02-22 09:05:46 来源：互联网 编辑：佚名

如龙维新极黄金枪是游戏中最强力的远程武器之一，这个武器伤害极高，玩家能通过对方的方式获得，下面就为大家分享如龙维新极黄金枪获取方法。

如龙维新极黄金枪获取方法

黄金枪可以在赌场用木牌100000点兑换。木牌可以从赌场或者赛鸡场获得，完成赌场内的小游戏或在赛鸡中获胜即可赚取更多的木牌。

赛鸡游戏介绍

赛鸡与赛马类似，是一种花钱预测赛跑名次的游戏。赛鸡前需要先购买木牌，每个木牌100文，5000文为50点，1两为100点，10两为1000点。木牌是与赌场通用的，赚到的木牌可以在赌场中兑换奖品。

参与5场以上以点数为赌注的赛鸡比赛可以解锁奖杯/成就【把金钱与梦想托付于鸡】。100%达成率需要在赛鸡中获得10000点以上。顺带一提，多来赛鸡也可以提升与赛鸡场柜台大哥的羁绊。