​霍格沃茨之遗存档没了怎么办 存档路径在哪

2023-02-21 09:20:00 来源：互联网 编辑：佚名

有些玩家在体验霍格沃茨之遗的时候，会遇到一些突发情况，比如电脑突然蓝屏或者关机重启的问题，这可能会导致玩家的存丢失，那么霍格沃茨之遗存档丢失怎么解决，一起来看看吧。

霍格沃茨之遗存档丢失处理方法

蓝屏，停电导致电脑意外关机或卡死会导致存档的丢失，解决方法如下：

本质上存档还在，只是游戏无法读取，所以先把我们要恢复的存档提取出来。

在进行所有操作前建议先把游戏的云存储关了，在steam游戏库中右键霍格沃茨之遗然后点击属性

找到存档位置后根据修改时间提取出最新的存档文件，格式都为“HL-00-顺序”。

一般为后两位数字最大的即我们需要恢复的存档，即HL-00-14。

如果有人是几天前丢失的存档，再进行游玩后有新的存档，那我们可以根据存档的大小来判断。

新存档的游玩时间大部分不会超过我们丢失存档的游玩时间。

所以我们可以参考文件大小，提取最大的文件即可。

然后做好这个文件的备份，防止之后误操作导致存档被删除。

备份好后把这个文件拖到桌面或者一个文件夹，复制一份。

然后将存档文件夹，即一串数字的文件夹直接删除。

启动游戏，进行一遍第一次游戏的操作，同意一些条款，然后捏人，捏人数据随意选，但是名字最好和原来的名字一样。

跳过动画，一直到菲戈教授给我们振奋魔药喝完起身可以行动的时候退出游戏。

打开存档路径，查看新创建的存档文件。

两个文件后缀为10和11，我们将刚才复制的14和14副本文件名改为10和11，然后拖入文件夹进行替换。

操作完成后启动游戏，在选择存档界面点F加载游戏。

虽然列表显示游玩时间为0分钟，但存档的内容已经被我们成功替换了。

由于我们两个文件都进行了替换所以两个存档选哪个进入都可以。