死亡教堂最强的职业是什么 哪些职业好用

2023-02-21 09:10:53 来源：互联网 编辑：佚名

死亡教堂游戏中有大量不同类型的职业可以选择，每一种职业的玩法的特性都不同，目前共有22种职业，那么死亡教堂哪些职业厉害，一起来看看吧。

死亡教堂职业排行

按上手容易度和客观实力排名(纯个人向)

S：斥候/圣殿骑士/魔法骑士·火;

A：刺客/精英刺客/强盗/修女/守墓人·逆刃/上级骑士·剑/囚徒骑士/十字枪骑士;

B：强盗头目/守墓人/上级骑士·斧/疯骑士/审判骑士/魔法骑士·冰/瘟疫医生;

C：狱卒/剑骑士/长柄斧骑士/魔法骑士·电。

职业培养建议

S级抽到就好好培养，他们的面板能力，综合输出，生存性，进攻手感和层次都是目前版本顶尖，练就完事。

A级够用，好用，同样是优秀战力，但你如果不太适应部分角色的手感也没必要勉强，而且A级比起S就会有那么一两样短板，比方说刺客、修女、逆刃的体格太脆，十字枪的攻击太花哨打不中啊，上级剑骑的攻击前摇太长之类的。

B级就属于过度性质了，他们有一部分不是强度不够，而是短板实在无法调和，开局给你就先用着，后面无论是回收、放经验壶还是当炮灰都是可以的，有条件还是建议换掉。

C级这哥几个也不弱(除了狱卒)，只不过是他们不仅不够强、上限不高，而且问题突出，后面开局能拿到三四个骨架的时候，不需要的话也可以直接分解。