霍格沃茨之遗巫师等级考试怎么触发 巫师等级考试怎么做

霍格沃茨之遗巫师等级考试是游戏中的一个收集任务，玩家需要到达一定等级才能触发，完成后即可获得奖励，那么霍格沃茨之遗巫师等级考试怎么完成，一起来看看吧。
普通巫师等级考试就是玩家收集道具，升到34级就可以触发，观看一段CG就算结束了。
霍格沃茨之遗火焰熊熊是游戏中的一个法术，玩家需要完成前置条件才能解锁，那么霍格沃茨之遗火焰熊熊怎么解锁，一起来看看吧。霍格沃茨之遗火焰熊熊解锁方法咒语介绍较短的射程使得施放时需要与目标保持较近距离。这种咒语能够造成大量伤害，并且能够点燃特定物体。遭到火属性攻击命中的敌人将会在几秒内持续承受伤害，在此
死亡空间重制版原型静态能力模块是游戏中的一个重要直线道具，玩家触发任务后需要破解谜题才能获得，下面就为大家分享死亡空间重制版原型静态能力模块获取方法。死亡空间重制版原型静态能力模块获取方法第05章-致命献祭，在医疗室的低温实验室干掉不死怪物后，捡到组织样本，触发支线任务“有预谋的医疗事故”。回到安全
霍格沃茨之遗游戏中玩家能在校长室楼下看到一个上锁的门，这个门需要玩家获取钥匙才能打开，那么霍格沃茨之遗校长室的钥匙在哪，一起来看看吧。霍格沃茨之遗校长室开启方法校长室楼下的门属于【霍格沃茨的秘密】收集之一。玩家主线做到变成校长去校长室。解开校长室侧门(阿拉霍洞开2级)，前往校长室楼顶有钥匙(阿拉霍洞
觅长生非也是游戏中的一个支线任务，玩家需要完成前置条件才能触发，这个任务有多个分支路线，下面就为大家分享觅长生非也支线攻略。觅长生非也任务攻略非也支线触发条件：幽厄选理解他+天桃选和平分支+拒绝阴魂岛的2个任务。开始时间：500年关闭时间：1000年见证主线分晓阴阳进阴魂岛(阴冥海100探索)后和岛
霍格沃茨之遗游戏中玩家初始的背包容量不大，在地图中会得到不少东西，很容易出现满背包的问题，那么霍格沃茨之遗背包满了怎么办，一起来看看吧。霍格沃茨之遗背包扩容方法在《霍格沃兹之遗》中，玩家的初始背包格子并不大，在探索中很容易耗尽背包空间，因此需要及时扩容背包。玩家扩容背包的主要方法是完成梅林的试炼。只
霍格沃茨之遗游戏中有不少关于门的谜题，玩家需要找出规律才能够破解打开，那么霍格沃茨之遗魔咒学教室门谜题怎么玩，一起来看看吧。霍格沃茨之遗魔咒学教室门谜题攻略1、首先我们传送去咒学教室。2、在传送点旁边即可看到魔咒学教室的门，交互之后揭示谜面。3、在门旁边就调整正三角的机关，机关图案为山羊。4、然后向
觅长生清心咒是游戏中的地阶秘书，玩家使用后能够提升意志属性，这个秘书能够在古迹中获得，下面就为大家分享觅长生清心咒获取方法。觅长生清心咒获取方法清心咒在宁州古迹、宗门藏经阁和广场可以获取。清心咒清心咒可以降低心魔伤害，是结婴突破的帮手【后继无力】意志+4。一种能使施术者短时间内恢复意识，提升意志的秘
霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密是游戏中的一个隐藏任务，这个任务需要玩家解锁三个秘密，完成后解开获得奖励，那么霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密怎么做，一起来看看吧。霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密攻略玩家收集任务下方未知是【霍格沃茨的秘密】，共需完成3个秘密解锁。秘密一玩家到“拱桥庭院”，用【火焰熊熊】将火盆轮流点燃
风帆纪元嘉定船难是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家根据任务的提示完成，完成后即可获得船员奖励，那么风帆纪元嘉定船难任务怎么做，一起来看看吧。风帆纪元嘉定船难任务攻略1：嘉定门口捞船(8：顺便找钥匙)。2：北大年北部捞箱子。3：巨港入港后，存档，读档。门口等拉斯美舰队开战。4：马六甲商业行会接纳
江湖十一福熙阁是游戏中的一个商店，在这个商店中玩家能够买大量提升道德魅力的道具，那么江湖十一福熙阁在哪里，一起来看看吧。江湖十一福熙阁位置福熙阁在东京汴梁《仙起居法》在福熙阁的浴室里面，直接过去搜索就能获得，福熙阁的其他地方还能获得很多道具。《周子全书》在福熙阁的书房进行探索就可以获得这本书，找到难