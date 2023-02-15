死亡空间重制版原型静态能力模块怎么获得 有预谋的医疗事故怎么触发

2023-02-16 09:17:35 来源：互联网 编辑：佚名

死亡空间重制版原型静态能力模块是游戏中的一个重要直线道具，玩家触发任务后需要破解谜题才能获得，下面就为大家分享死亡空间重制版原型静态能力模块获取方法。

死亡空间重制版原型静态能力模块获取方法

第05章-致命献祭，在医疗室的低温实验室干掉不死怪物后，捡到组织样本，触发支线任务“有预谋的医疗事故”。

回到安全站，往南走来到研究科主实验室，乘电梯下来，用DNA扫描仪扫描样本。

回到安全站，往东走来到重症监护室，查看哈里斯的全息录像。

第07章-进入虚空，采矿处，乘采矿作业区的电梯到甲板C，到矿石仓库里移开箱子，拿到藏在后面的录音。

到舰桥的中庭，调查下图位置看到全息录像。

来到水培区的西生长室，乘电梯到第2层，往南来到水培区控制的营养系统，诊断实验室里听到默瑟博士的录音，并拿到原型静态能力模块。