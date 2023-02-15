霍格沃茨之遗校长室楼下门怎么解锁 校长室楼下门钥匙怎么获得

霍格沃茨之遗游戏中玩家能在校长室楼下看到一个上锁的门，这个门需要玩家获取钥匙才能打开，那么霍格沃茨之遗校长室的钥匙在哪，一起来看看吧。
校长室楼下的门属于【霍格沃茨的秘密】收集之一。
玩家主线做到变成校长去校长室。解开校长室侧门(阿拉霍洞开2级)，前往校长室楼顶有钥匙(阿拉霍洞开3级)，拿取钥匙去校长室楼下开门。
觅长生非也是游戏中的一个支线任务，玩家需要完成前置条件才能触发，这个任务有多个分支路线，下面就为大家分享觅长生非也支线攻略。觅长生非也任务攻略非也支线触发条件：幽厄选理解他+天桃选和平分支+拒绝阴魂岛的2个任务。开始时间：500年关闭时间：1000年见证主线分晓阴阳进阴魂岛(阴冥海100探索)后和岛
霍格沃茨之遗游戏中玩家初始的背包容量不大，在地图中会得到不少东西，很容易出现满背包的问题，那么霍格沃茨之遗背包满了怎么办，一起来看看吧。霍格沃茨之遗背包扩容方法在《霍格沃兹之遗》中，玩家的初始背包格子并不大，在探索中很容易耗尽背包空间，因此需要及时扩容背包。玩家扩容背包的主要方法是完成梅林的试炼。只
霍格沃茨之遗游戏中有不少关于门的谜题，玩家需要找出规律才能够破解打开，那么霍格沃茨之遗魔咒学教室门谜题怎么玩，一起来看看吧。霍格沃茨之遗魔咒学教室门谜题攻略1、首先我们传送去咒学教室。2、在传送点旁边即可看到魔咒学教室的门，交互之后揭示谜面。3、在门旁边就调整正三角的机关，机关图案为山羊。4、然后向
觅长生清心咒是游戏中的地阶秘书，玩家使用后能够提升意志属性，这个秘书能够在古迹中获得，下面就为大家分享觅长生清心咒获取方法。觅长生清心咒获取方法清心咒在宁州古迹、宗门藏经阁和广场可以获取。清心咒清心咒可以降低心魔伤害，是结婴突破的帮手【后继无力】意志+4。一种能使施术者短时间内恢复意识，提升意志的秘
霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密是游戏中的一个隐藏任务，这个任务需要玩家解锁三个秘密，完成后解开获得奖励，那么霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密怎么做，一起来看看吧。霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密攻略玩家收集任务下方未知是【霍格沃茨的秘密】，共需完成3个秘密解锁。秘密一玩家到“拱桥庭院”，用【火焰熊熊】将火盆轮流点燃
风帆纪元嘉定船难是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家根据任务的提示完成，完成后即可获得船员奖励，那么风帆纪元嘉定船难任务怎么做，一起来看看吧。风帆纪元嘉定船难任务攻略1：嘉定门口捞船(8：顺便找钥匙)。2：北大年北部捞箱子。3：巨港入港后，存档，读档。门口等拉斯美舰队开战。4：马六甲商业行会接纳
江湖十一福熙阁是游戏中的一个商店，在这个商店中玩家能够买大量提升道德魅力的道具，那么江湖十一福熙阁在哪里，一起来看看吧。江湖十一福熙阁位置福熙阁在东京汴梁《仙起居法》在福熙阁的浴室里面，直接过去搜索就能获得，福熙阁的其他地方还能获得很多道具。《周子全书》在福熙阁的书房进行探索就可以获得这本书，找到难
江湖十一关扑是游戏中的一种赌注玩法，玩家能够过关扑来赚不少钱，但是需要玩家进行押注，那么江湖十一关扑在哪里开放，一起来看看吧。江湖十一关扑赌剑玩法关扑在谭州、梓州、白帝山、桃源，后面两个是隐藏地点。关扑赌剑玩法开放时间：2、6、10月，1号至11号。论剑地点：福州、梓州和潭州关扑。论剑规则：关扑结束
江湖十一雪山萧寺图是游戏中的一个记录作品，玩家需要完成前置条件才能进行创作，还需要在关键的位置获取灵感，那么江湖十一雪山萧寺图怎么做，一起来看看吧。江湖十一雪山萧寺图制作方法冬天早上在杭州灵隐寺喝茶拿灵感，要相应的笔墨纸砚。琅琊商户宝藏有80的纸，要张厚组队，属性够的话很容易拿。龙洞307，286秘
觅长生隐世长老是游戏中的npc之一，玩家和他互动后能够出发一个直线任务，这个支线需要玩家完成前置条件才能触发，下面就为大家分享觅长生隐世长老任务攻略。觅长生隐世长老任务攻略隐世长老(1)条件：加入星河并领悟幻雾术开始时间：无关闭时间：无到风雷山-惊雷谷中，听曲子时的选项选“恭敬地听”然后选“感悟”就