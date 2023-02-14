觅长生非也支线怎么完成 非也分支路线怎么走

觅长生非也是游戏中的一个支线任务，玩家需要完成前置条件才能触发，这个任务有多个分支路线，下面就为大家分享觅长生非也支线攻略。
非也支线触发条件：幽厄选理解他+天桃选和平分支+拒绝阴魂岛的2个任务。
开始时间：500年
关闭时间：1000年见证
主线分晓阴阳进阴魂岛(阴冥海100探索)后和岛主对话，先不要用神阴石兑换逆天造化术，和另外2个灵体接幽冥海玄冥海支线，然后和非也对话。完成幽厄天桃和平路线后，回来和两灵体拒绝任务。
非也分支
拒绝任务后和非也对话，进入气旋,见到三等分的小姐姐，选“如实相告”“委婉试探”，与小姐姐约定好1000年来见证，之后非也得知真相离开，再和岛驻用5块神阴石换逆天造化术(神阴石在三冥海地图上每过几十年会刷紫色果冻状元婴期水母，打死后获得1个神阴石)。选错对话和化神后期的小姐姐打一架,打赢后出气旋，灵体都死了，地上捡到逆天造化术。
岛主分支
拒绝任务后和岛主对话，岛驻提出除掉非也，干掉非也后与岛主对话获得逆天造化术。
觅长生清心咒是游戏中的地阶秘书，玩家使用后能够提升意志属性，这个秘书能够在古迹中获得，下面就为大家分享觅长生清心咒获取方法。觅长生清心咒获取方法清心咒在宁州古迹、宗门藏经阁和广场可以获取。清心咒清心咒可以降低心魔伤害，是结婴突破的帮手【后继无力】意志+4。一种能使施术者短时间内恢复意识，提升意志的秘
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江湖十一雪山萧寺图是游戏中的一个记录作品，玩家需要完成前置条件才能进行创作，还需要在关键的位置获取灵感，那么江湖十一雪山萧寺图怎么做，一起来看看吧。江湖十一雪山萧寺图制作方法冬天早上在杭州灵隐寺喝茶拿灵感，要相应的笔墨纸砚。琅琊商户宝藏有80的纸，要张厚组队，属性够的话很容易拿。龙洞307，286秘
觅长生隐世长老是游戏中的npc之一，玩家和他互动后能够出发一个直线任务，这个支线需要玩家完成前置条件才能触发，下面就为大家分享觅长生隐世长老任务攻略。觅长生隐世长老任务攻略隐世长老(1)条件：加入星河并领悟幻雾术开始时间：无关闭时间：无到风雷山-惊雷谷中，听曲子时的选项选“恭敬地听”然后选“感悟”就
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