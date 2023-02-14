觅长生非也支线怎么完成 非也分支路线怎么走

2023-02-15 09:12:01 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生非也是游戏中的一个支线任务，玩家需要完成前置条件才能触发，这个任务有多个分支路线，下面就为大家分享觅长生非也支线攻略。

觅长生非也任务攻略

非也支线触发条件：幽厄选理解他+天桃选和平分支+拒绝阴魂岛的2个任务。

开始时间：500年

关闭时间：1000年见证

主线分晓阴阳进阴魂岛(阴冥海100探索)后和岛主对话，先不要用神阴石兑换逆天造化术，和另外2个灵体接幽冥海玄冥海支线，然后和非也对话。完成幽厄天桃和平路线后，回来和两灵体拒绝任务。

非也分支

拒绝任务后和非也对话，进入气旋,见到三等分的小姐姐，选“如实相告”“委婉试探”，与小姐姐约定好1000年来见证，之后非也得知真相离开，再和岛驻用5块神阴石换逆天造化术(神阴石在三冥海地图上每过几十年会刷紫色果冻状元婴期水母，打死后获得1个神阴石)。选错对话和化神后期的小姐姐打一架,打赢后出气旋，灵体都死了，地上捡到逆天造化术。

岛主分支

拒绝任务后和岛主对话，岛驻提出除掉非也，干掉非也后与岛主对话获得逆天造化术。