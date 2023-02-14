霍格沃茨之遗魔咒学教室门谜题怎么解 魔咒学教室门怎么打开

霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密是游戏中的一个隐藏任务，这个任务需要玩家解锁三个秘密，完成后解开获得奖励，那么霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密怎么做，一起来看看吧。霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密攻略玩家收集任务下方未知是【霍格沃茨的秘密】，共需完成3个秘密解锁。秘密一玩家到“拱桥庭院”，用【火焰熊熊】将火盆轮流点燃

2023-02-14 | 0