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觅长生清心咒在哪获得 清心咒有什么用

2023-02-14 09:12:43来源：互联网编辑：佚名

觅长生清心咒是游戏中的地阶秘书，玩家使用后能够提升意志属性，这个秘书能够在古迹中获得，下面就为大家分享觅长生清心咒获取方法。

觅长生清心咒获取方法

清心咒在宁州古迹、宗门藏经阁和广场可以获取。

清心咒

清心咒可以降低心魔伤害，是结婴突破的帮手

【后继无力】意志+4。一种能使施术者短时间内恢复意识，提升意志的秘术，仅能在结婴时使用。

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