风帆纪元嘉定船难任务怎么完成 失踪的探险家怎么找

风帆纪元嘉定船难是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家根据任务的提示完成，完成后即可获得船员奖励，那么风帆纪元嘉定船难任务怎么做，一起来看看吧。
1：嘉定门口捞船(8：顺便找钥匙)。
2：北大年北部捞箱子。
3：巨港入港后，存档，读档。门口等拉斯美舰队开战。
4：马六甲商业行会接纳赛尔的特殊任务，去洛布里买5个蓝宝石，回交。
5：马六甲触发加拉瓦剧情，总督提示去巨港找“失踪的探险家”。
6：巨港图书馆读取《东方概览》;继续在图书馆接任务，去望加锡找人。
7：望加锡茶馆找到托姆克鲁兹。
8：嘉定西面湄公河捞钥匙。
9：嘉定探险西面找玫瑰花园，纳赛尔加入。
分支1：回望加锡茶室接任务拿到道具;回马六甲总督交任务。
分支2：回洛布里茶馆触发阿吉任务，去嘉定西边湄公河收阿吉。
江湖十一福熙阁是游戏中的一个商店，在这个商店中玩家能够买大量提升道德魅力的道具，那么江湖十一福熙阁在哪里，一起来看看吧。江湖十一福熙阁位置福熙阁在东京汴梁《仙起居法》在福熙阁的浴室里面，直接过去搜索就能获得，福熙阁的其他地方还能获得很多道具。《周子全书》在福熙阁的书房进行探索就可以获得这本书，找到难
江湖十一关扑是游戏中的一种赌注玩法，玩家能够过关扑来赚不少钱，但是需要玩家进行押注，那么江湖十一关扑在哪里开放，一起来看看吧。江湖十一关扑赌剑玩法关扑在谭州、梓州、白帝山、桃源，后面两个是隐藏地点。关扑赌剑玩法开放时间：2、6、10月，1号至11号。论剑地点：福州、梓州和潭州关扑。论剑规则：关扑结束
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霍格沃茨之遗游戏中玩家能够使用魔药得到一些增益，不同的魔药使用的的效果也不同，那么霍格沃茨之遗魔药怎么获得，一起来看看吧。霍格沃茨之遗有哪些游戏内有7种魔药，调制出全部魔药就可以解锁奖杯成就【魔药通】，最后一种魔药“福灵剂”是预购DLC奖励，且不涉及到奖杯解锁，因此只需要调制出其他6种魔药就可以跳杯
觅长生修为是游戏中非常重要的系统，玩家的修为越高在战斗中的优势越大，游戏中有多种提升修为的方法，那么觅长生修为怎么快速提升，一起来看看吧。觅长生修为提升方法悟道丹道：能够提升玩家吃丹药的数量(抗毒)，还有减少丹毒的叠加(剔毒)。购买丹方(可在坊市或者拍卖会上购买)炼制丹药服用，炼制丹药同时能够提升丹
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江湖十一鲜红蟾蜍是游戏中的支线任务，这个任务一共有两种线路，完成后能获得奖励，那么江湖十一鲜红蟾蜍任务怎么做，一起来看看吧。江湖十一鲜红蟾蜍任务攻略1、当你第二年青霜剧情结束之后去太原府接取任务，前往恒山派与玄安师太对话2、然后嵩山派与冷岳阳对话，前往血手门练武场寻找刘正风(若杀意不足昃需要返回嵩山
江湖十一天涯落枫是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家完成前置才能触发，完成后即可获得奖励，那么江湖十一天涯落枫任务怎么做，一起来看看吧。江湖十一天涯落枫任务攻略1.前置：完成七绝【需等待时间】2.崆峒派前往崆峒派与凌天宗对话，再前往京兆府饭店与狄梦对话，再前往红枫寨200贯、红花漫酒*33.前往
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