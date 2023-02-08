霍格沃茨之遗魔药的配方是什么 魔药怎么制作

2023-02-09 09:07:01 来源：互联网 编辑：佚名

霍格沃茨之遗游戏中玩家能够使用魔药得到一些增益，不同的魔药使用的的效果也不同，那么霍格沃茨之遗魔药怎么获得，一起来看看吧。

霍格沃茨之遗有哪些

游戏内有7种魔药，调制出全部魔药就可以解锁奖杯成就【魔药通】，最后一种魔药“福灵剂”是预购DLC奖励，且不涉及到奖杯解锁，因此只需要调制出其他6种魔药就可以跳杯。

振奋魔药配方

获得方法：在主线任务“魔药学课程”中自动解锁。

配方：霍克拉普汁x1、白鲜叶x1。霍克拉普汁可从开放世界的蓝蘑菇处采集(通常在洞穴里);白鲜叶可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买。

效果：具有辅助治疗作用，服下后能够恢复少量生命值(调制时间15秒)。

艾德鲁斯魔药配方

获得方法：在主线任务“魔药学课程”中自动解锁。

配方：火灰蛇蛋x1、恶犬毛皮x1。火灰蛇蛋外观为橙色，可在开放世界中找到;恶犬毛皮由黑色恶犬掉落。

效果：一种魔药，可通过坚固的岩石外表来增强饮用者的防御能力(调制时间30秒)。

终极魔药配方

位置：从霍格沃德的商店「J·皮聘魔药店」花费500购买。

配方：蚂蟥汁x1、蜘蛛尖牙x1。蚂蟥汁可在蚂蟥身上获得(通常在水边);蜘蛛尖牙由蜘蛛掉落。

效果：服下后，在一定时间内提升服用者造成的法术伤害(调制时间30秒)。

隐形魔药配方

获得方法：从霍格莫德的商店「J·皮聘魔药店」花费800购买。

配方：跳跳伞菌帽x1、两耳草细枝x1、巨怪鼻涕x1。跳跳伞菌帽可在开放世界中的红色蘑菇处采集;两耳草细枝可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买;巨怪鼻涕由巨怪掉落。

效果：服下后将隐身并立刻使敌人无法看见自身，之后服用者将在魔药作用时间内处于无法被察觉的状态(调制时间1分钟)。

专注魔药配方

获得方法：在霍格莫德的商店「J·皮聘魔药店」花费1200购买。

配方：草岭虫x1、流液草茎x1、泥怪舌头x1。草岭虫可在开放世界的灌木丛中采集;流液草茎可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买;泥怪舌头由泥怪掉落(出现在南海沼泽等区域)。

效果：减少服用者的咒语冷却时间(调制时间1分钟)。

雷酿配方

获得方法：从霍格莫德的商店「J·皮聘魔药店」花费1200购买。

配方：蚂蟥汁x1、缩皱无花果果实x1尸臭灵x1。蚂蟥汁可在开放世界的蚂蟥身上采集;缩皱无花果果实可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买;尸臭灵由僵尸敌人掉落。

效果：服用后将在自身周围创造一道风暴，眩晕并伤害周遭敌人(调制时间30秒)。

福灵剂配方

获得方法：预购奖励，无法通过常规方式获取。这个魔药不算在奖杯【魔药通】之内。

配方：草岭虫x1、流液草茎x1。草岭虫可在开放世界的灌木丛采集;流液草茎可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买。

效果：服下后将提高成功的概率，服下后，玩家的迷你地图上将会显示大型战利品箱的位置，该效果将持续游戏中的一整天时间(调制时间1分钟)。