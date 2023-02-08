霍格沃茨之遗魔药的配方是什么 魔药怎么制作

霍格沃茨之遗游戏中玩家能够使用魔药得到一些增益，不同的魔药使用的的效果也不同，那么霍格沃茨之遗魔药怎么获得，一起来看看吧。
游戏内有7种魔药，调制出全部魔药就可以解锁奖杯成就【魔药通】，最后一种魔药“福灵剂”是预购DLC奖励，且不涉及到奖杯解锁，因此只需要调制出其他6种魔药就可以跳杯。
振奋魔药配方
获得方法：在主线任务“魔药学课程”中自动解锁。
配方：霍克拉普汁x1、白鲜叶x1。霍克拉普汁可从开放世界的蓝蘑菇处采集(通常在洞穴里);白鲜叶可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买。
效果：具有辅助治疗作用，服下后能够恢复少量生命值(调制时间15秒)。
艾德鲁斯魔药配方
获得方法：在主线任务“魔药学课程”中自动解锁。
配方：火灰蛇蛋x1、恶犬毛皮x1。火灰蛇蛋外观为橙色，可在开放世界中找到;恶犬毛皮由黑色恶犬掉落。
效果：一种魔药，可通过坚固的岩石外表来增强饮用者的防御能力(调制时间30秒)。
终极魔药配方
位置：从霍格沃德的商店「J·皮聘魔药店」花费500购买。
配方：蚂蟥汁x1、蜘蛛尖牙x1。蚂蟥汁可在蚂蟥身上获得(通常在水边);蜘蛛尖牙由蜘蛛掉落。
效果：服下后，在一定时间内提升服用者造成的法术伤害(调制时间30秒)。
隐形魔药配方
获得方法：从霍格莫德的商店「J·皮聘魔药店」花费800购买。
配方：跳跳伞菌帽x1、两耳草细枝x1、巨怪鼻涕x1。跳跳伞菌帽可在开放世界中的红色蘑菇处采集;两耳草细枝可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买;巨怪鼻涕由巨怪掉落。
效果：服下后将隐身并立刻使敌人无法看见自身，之后服用者将在魔药作用时间内处于无法被察觉的状态(调制时间1分钟)。
专注魔药配方
获得方法：在霍格莫德的商店「J·皮聘魔药店」花费1200购买。
配方：草岭虫x1、流液草茎x1、泥怪舌头x1。草岭虫可在开放世界的灌木丛中采集;流液草茎可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买;泥怪舌头由泥怪掉落(出现在南海沼泽等区域)。
效果：减少服用者的咒语冷却时间(调制时间1分钟)。
雷酿配方
获得方法：从霍格莫德的商店「J·皮聘魔药店」花费1200购买。
配方：蚂蟥汁x1、缩皱无花果果实x1尸臭灵x1。蚂蟥汁可在开放世界的蚂蟥身上采集;缩皱无花果果实可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买;尸臭灵由僵尸敌人掉落。
效果：服用后将在自身周围创造一道风暴，眩晕并伤害周遭敌人(调制时间30秒)。
福灵剂配方
获得方法：预购奖励，无法通过常规方式获取。这个魔药不算在奖杯【魔药通】之内。
配方：草岭虫x1、流液草茎x1。草岭虫可在开放世界的灌木丛采集;流液草茎可通过种植收获，也可以在霍格莫德的「神奇萝卜」购买。
效果：服下后将提高成功的概率，服下后，玩家的迷你地图上将会显示大型战利品箱的位置，该效果将持续游戏中的一整天时间(调制时间1分钟)。
风帆纪元游戏中有钓鱼的玩法，玩家需要在专门的鱼场才能钓鱼，不同的鱼场坐标都不同，那么风帆纪元鱼场有哪些，一起来看看吧。风帆纪元钓鱼玩法介绍钓鱼方法：到达钓鱼位置，抛锚停船，按住F，光圈出现，松开撒网，再次按住F不放开始捕鱼，直到光圈转完一圈出现提示。重点：按F两次渔场位置北海渔场——E3N55全年纽
江湖十一鲜红蟾蜍是游戏中的支线任务，这个任务一共有两种线路，完成后能获得奖励，那么江湖十一鲜红蟾蜍任务怎么做，一起来看看吧。江湖十一鲜红蟾蜍任务攻略1、当你第二年青霜剧情结束之后去太原府接取任务，前往恒山派与玄安师太对话2、然后嵩山派与冷岳阳对话，前往血手门练武场寻找刘正风(若杀意不足昃需要返回嵩山
江湖十一天涯落枫是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家完成前置才能触发，完成后即可获得奖励，那么江湖十一天涯落枫任务怎么做，一起来看看吧。江湖十一天涯落枫任务攻略1.前置：完成七绝【需等待时间】2.崆峒派前往崆峒派与凌天宗对话，再前往京兆府饭店与狄梦对话，再前往红枫寨200贯、红花漫酒*33.前往
江湖十一一击制胜是战斗中的一个机制，玩家触发一击制胜后能够直接击败敌人，但是需要一定条件才能出触发，下面就为大家分享江湖十一一击制胜触发方法。江湖十一一击制胜触发方法含有“一击制胜”特效的招式。受精神属性“决断”加成，触发后直接‘击败’对方。(如果对面带有“反弹”类的技招式，请谨慎使用!对方处于“破
觅长生百里奇的邀约是游戏中的一个支线任务，玩家需要完成前置条件才能出发这个任务，那么觅长生百里奇的邀约任务前置条件是什么，一起来看看吧。觅长生百里奇的邀约支线攻略条件：6年获得英杰会冠军(可选)开始时间：6年关闭时间：百里奇筑基，14年前1、在英杰会上，遇到百里奇前选“打败你只需要两个回合”，打赢后
风帆纪元绯红的庆典是游戏中的一个特殊事件，玩家需要在这个事件中解开一系列谜题，那么风帆纪元绯红的庆典怎么玩，一起来看看吧。风帆纪元绯红的庆典攻略解谜思路是整首诗是按照数字一一对应的最下方的五一20意思就是四分五裂对应南北受敌，所以五是北纬20°同样的话三一60意思就是三心二意对应各自东西，所以三是东
泰拉瑞亚困难模式中世界会产生一定的变化，玩家能建造的制作站也有些不同，那么泰拉瑞亚困难模式制作站有哪些，下面就为大家介绍一下。泰拉瑞亚困难模式制作站介绍秘银砧，山铜砧铁砧/铅砧的升级版，增加了制作很多困难模式武器、盔甲、和其他物品的能力。精金熔炉，钛金熔炉地狱熔炉的升级版，增加了用困难模式后期的矿石
觅长生开辟宗门洞府是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家出发前之条加你才能完成，那么觅长生开辟宗门洞府任务怎么做，一起来看看吧。觅长生开辟宗门洞府攻略开辟宗门洞府是游戏金丹期可触发的任务。条件：主角成为宗门弟子+主角金丹任务玩法主角修为达到金丹后回宗门广场自动触发，到宗门大殿过完剧情出门去神兵阁领
觅长生游戏中有大量的支线任务可以完成，完成后即可获得奖励，有的支线任务触发方式比较特殊，下面就为大家分享觅长生灿字牌任务攻略。觅长生灿字牌任务灿字牌是游戏筑基期中可触发的任务，做完可以获得1条魔门线索。条件：无开始时间：30年关闭时间：主角金丹此支线即关闭任务玩法踩地图上的金色卷轴，拿到灿字牌后去沃
觅长生游戏中玩家能够探索海域来提升探索度，达到一定的探索度后能够获得探索奖励，那么觅长生海域探索度怎么获得，一起来看看吧。觅长生海域探索度提升方法1、打海兽，好像是50年也不100年一刷，一次获得大量探索度和威望2、与海外修士交谈海域传闻，一次五探索度3、海修士交好友，概率发情报，一次五探索度4、一