觅长生怎么提升修为 怎么功法能增加修为

2023-02-09 09:04:15 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生修为是游戏中非常重要的系统，玩家的修为越高在战斗中的优势越大，游戏中有多种提升修为的方法，那么觅长生修为怎么快速提升，一起来看看吧。

觅长生修为提升方法

悟道丹道：能够提升玩家吃丹药的数量(抗毒)，还有减少丹毒的叠加(剔毒)。



购买丹方(可在坊市或者拍卖会上购买)炼制丹药服用，炼制丹药同时能够提升丹道感悟，然后服用丹药增加自身修为，如下图所示，在东石谷坊市购买洗髓丹丹方，炼制洗髓丹服用能够增加180修为。

功法

尽量选择品阶比较高的功法，修炼速度会比较快，如下图所示，主修功法为真龙九变。

在主修真龙九变的情况下每个月的修为提升速度为7111。

双修

双修可获得精元，通过闭关可将精元凝练为修为。