觅长生怎么提升修为 怎么功法能增加修为

觅长生修为是游戏中非常重要的系统，玩家的修为越高在战斗中的优势越大，游戏中有多种提升修为的方法，那么觅长生修为怎么快速提升，一起来看看吧。
悟道丹道：能够提升玩家吃丹药的数量(抗毒)，还有减少丹毒的叠加(剔毒)。
购买丹方(可在坊市或者拍卖会上购买)炼制丹药服用，炼制丹药同时能够提升丹道感悟，然后服用丹药增加自身修为，如下图所示，在东石谷坊市购买洗髓丹丹方，炼制洗髓丹服用能够增加180修为。
功法
尽量选择品阶比较高的功法，修炼速度会比较快，如下图所示，主修功法为真龙九变。
在主修真龙九变的情况下每个月的修为提升速度为7111。
双修
双修可获得精元，通过闭关可将精元凝练为修为。
风帆纪元游戏中有钓鱼的玩法，玩家需要在专门的鱼场才能钓鱼，不同的鱼场坐标都不同，那么风帆纪元鱼场有哪些，一起来看看吧。风帆纪元钓鱼玩法介绍钓鱼方法：到达钓鱼位置，抛锚停船，按住F，光圈出现，松开撒网，再次按住F不放开始捕鱼，直到光圈转完一圈出现提示。重点：按F两次渔场位置北海渔场——E3N55全年纽
江湖十一鲜红蟾蜍是游戏中的支线任务，这个任务一共有两种线路，完成后能获得奖励，那么江湖十一鲜红蟾蜍任务怎么做，一起来看看吧。江湖十一鲜红蟾蜍任务攻略1、当你第二年青霜剧情结束之后去太原府接取任务，前往恒山派与玄安师太对话2、然后嵩山派与冷岳阳对话，前往血手门练武场寻找刘正风(若杀意不足昃需要返回嵩山
江湖十一天涯落枫是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家完成前置才能触发，完成后即可获得奖励，那么江湖十一天涯落枫任务怎么做，一起来看看吧。江湖十一天涯落枫任务攻略1.前置：完成七绝【需等待时间】2.崆峒派前往崆峒派与凌天宗对话，再前往京兆府饭店与狄梦对话，再前往红枫寨200贯、红花漫酒*33.前往
江湖十一一击制胜是战斗中的一个机制，玩家触发一击制胜后能够直接击败敌人，但是需要一定条件才能出触发，下面就为大家分享江湖十一一击制胜触发方法。江湖十一一击制胜触发方法含有“一击制胜”特效的招式。受精神属性“决断”加成，触发后直接‘击败’对方。(如果对面带有“反弹”类的技招式，请谨慎使用!对方处于“破
觅长生百里奇的邀约是游戏中的一个支线任务，玩家需要完成前置条件才能出发这个任务，那么觅长生百里奇的邀约任务前置条件是什么，一起来看看吧。觅长生百里奇的邀约支线攻略条件：6年获得英杰会冠军(可选)开始时间：6年关闭时间：百里奇筑基，14年前1、在英杰会上，遇到百里奇前选“打败你只需要两个回合”，打赢后
风帆纪元绯红的庆典是游戏中的一个特殊事件，玩家需要在这个事件中解开一系列谜题，那么风帆纪元绯红的庆典怎么玩，一起来看看吧。风帆纪元绯红的庆典攻略解谜思路是整首诗是按照数字一一对应的最下方的五一20意思就是四分五裂对应南北受敌，所以五是北纬20°同样的话三一60意思就是三心二意对应各自东西，所以三是东
泰拉瑞亚困难模式中世界会产生一定的变化，玩家能建造的制作站也有些不同，那么泰拉瑞亚困难模式制作站有哪些，下面就为大家介绍一下。泰拉瑞亚困难模式制作站介绍秘银砧，山铜砧铁砧/铅砧的升级版，增加了制作很多困难模式武器、盔甲、和其他物品的能力。精金熔炉，钛金熔炉地狱熔炉的升级版，增加了用困难模式后期的矿石
觅长生开辟宗门洞府是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家出发前之条加你才能完成，那么觅长生开辟宗门洞府任务怎么做，一起来看看吧。觅长生开辟宗门洞府攻略开辟宗门洞府是游戏金丹期可触发的任务。条件：主角成为宗门弟子+主角金丹任务玩法主角修为达到金丹后回宗门广场自动触发，到宗门大殿过完剧情出门去神兵阁领
觅长生游戏中有大量的支线任务可以完成，完成后即可获得奖励，有的支线任务触发方式比较特殊，下面就为大家分享觅长生灿字牌任务攻略。觅长生灿字牌任务灿字牌是游戏筑基期中可触发的任务，做完可以获得1条魔门线索。条件：无开始时间：30年关闭时间：主角金丹此支线即关闭任务玩法踩地图上的金色卷轴，拿到灿字牌后去沃
觅长生游戏中玩家能够探索海域来提升探索度，达到一定的探索度后能够获得探索奖励，那么觅长生海域探索度怎么获得，一起来看看吧。觅长生海域探索度提升方法1、打海兽，好像是50年也不100年一刷，一次获得大量探索度和威望2、与海外修士交谈海域传闻，一次五探索度3、海修士交好友，概率发情报，一次五探索度4、一