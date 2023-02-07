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江湖十一一击制胜怎么触发 一击制胜的机制是什么

2023-02-07 09:13:30来源：互联网编辑：佚名

江湖十一一击制胜是战斗中的一个机制，玩家触发一击制胜后能够直接击败敌人，但是需要一定条件才能出触发，下面就为大家分享江湖十一一击制胜触发方法。

江湖十一一击制胜触发方法

含有“一击制胜”特效的招式。受精神属性“决断”加成，触发后直接‘击败’对方。(如果对面带有“反弹”类的技招式，请谨慎使用!对方处于“破绽”状态，触发也会高一些。)

击破AI之后，如果AI带了闪避的轻功特技，很大概率会在这一回合用，导致一击制胜的招式很有可能打不中进入CD，可以空一轮等他放完闪避在打一击制胜。

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