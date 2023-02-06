觅长生百里奇的邀约支线任务怎么完成 百里奇的邀约怎么触发

2023-02-07 09:10:03 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生百里奇的邀约是游戏中的一个支线任务，玩家需要完成前置条件才能出发这个任务，那么觅长生百里奇的邀约任务前置条件是什么，一起来看看吧。

觅长生百里奇的邀约支线攻略

条件：6年获得英杰会冠军(可选)

开始时间：6年

关闭时间：百里奇筑基，14年前

1、在英杰会上，遇到百里奇前选“打败你只需要两个回合”，打赢后选“是你太弱了”。

2、打败百里奇后加微信，去广陵城-百里府赴约，奖励百里奇的好感(到熟悉)。

3、若不参加本届英杰会仍可以去百里府，但是好感给得不够多且加不到微信，需自行到大地图寻找他加微信。

4、建议87年前搞到百里奇微信和让他的好感达到熟悉(他固定喜欢提升体质和遁速的丹药，很好炼)，否则后续的龙宫支线很麻烦。