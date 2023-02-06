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风帆纪元绯红的庆典谜题怎么解 绯红的庆典谜题坐标在哪

2023-02-07 09:04:42来源：互联网编辑：佚名

风帆纪元绯红的庆典是游戏中的一个特殊事件，玩家需要在这个事件中解开一系列谜题，那么风帆纪元绯红的庆典怎么玩，一起来看看吧。

风帆纪元绯红的庆典攻略

解谜思路是整首诗是按照数字一一对应的

最下方的五一20意思就是四分五裂对应南北受敌，所以五是北纬20°

同样的话三一60意思就是三心二意对应各自东西，所以三是东经60°

这个坐标在阿拉伯半岛东面的阿拉伯海上

沉船捞起来之后就能看到这个故事的悲伤的结局

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