风帆纪元绯红的庆典谜题怎么解 绯红的庆典谜题坐标在哪

风帆纪元绯红的庆典是游戏中的一个特殊事件，玩家需要在这个事件中解开一系列谜题，那么风帆纪元绯红的庆典怎么玩，一起来看看吧。
最下方的五一20意思就是四分五裂对应南北受敌，所以五是北纬20°
同样的话三一60意思就是三心二意对应各自东西，所以三是东经60°
这个坐标在阿拉伯半岛东面的阿拉伯海上
沉船捞起来之后就能看到这个故事的悲伤的结局
泰拉瑞亚困难模式中世界会产生一定的变化，玩家能建造的制作站也有些不同，那么泰拉瑞亚困难模式制作站有哪些，下面就为大家介绍一下。泰拉瑞亚困难模式制作站介绍秘银砧，山铜砧铁砧/铅砧的升级版，增加了制作很多困难模式武器、盔甲、和其他物品的能力。精金熔炉，钛金熔炉地狱熔炉的升级版，增加了用困难模式后期的矿石
觅长生开辟宗门洞府是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家出发前之条加你才能完成，那么觅长生开辟宗门洞府任务怎么做，一起来看看吧。觅长生开辟宗门洞府攻略开辟宗门洞府是游戏金丹期可触发的任务。条件：主角成为宗门弟子+主角金丹任务玩法主角修为达到金丹后回宗门广场自动触发，到宗门大殿过完剧情出门去神兵阁领
觅长生游戏中有大量的支线任务可以完成，完成后即可获得奖励，有的支线任务触发方式比较特殊，下面就为大家分享觅长生灿字牌任务攻略。觅长生灿字牌任务灿字牌是游戏筑基期中可触发的任务，做完可以获得1条魔门线索。条件：无开始时间：30年关闭时间：主角金丹此支线即关闭任务玩法踩地图上的金色卷轴，拿到灿字牌后去沃
觅长生游戏中玩家能够探索海域来提升探索度，达到一定的探索度后能够获得探索奖励，那么觅长生海域探索度怎么获得，一起来看看吧。觅长生海域探索度提升方法1、打海兽，好像是50年也不100年一刷，一次获得大量探索度和威望2、与海外修士交谈海域传闻，一次五探索度3、海修士交好友，概率发情报，一次五探索度4、一
江湖十一游戏中有大量的支线任务可以完成，每完成一个支线任务能获得声望和奖励，那么江湖十一雪猫支线任务怎么做，下面就为大家介绍一下。江湖十一雪猫支线任务攻略雪猫寻踪1.天书阁在天书阁住房与持书人对话，前往杭州府与雪猫对话，前往公园，与小雪对话(需要一份健足膏，客邸有卖)见识提升2.前往海州与小雪对话，
江湖十一福缘是游戏中的重要系统，玩家到达一定的福缘会影响武学的学习条件，那么江湖十一福缘怎么提升，下面就为大家介绍一下。江湖十一福缘提升方法1.福缘有些茶具、酒具、古玩可以加。2.藏品类的东西可以放在家(会一直给你加一些属性);某些高阶的物品(例如墨、砚台等)如果一直放在背包里，会拥有携带效果。3.
江湖十一天尊教挑战是游戏中的玩法之一，在天尊挑战四中玩家需要获取玉雕翘鱼嘴才能完成，那么江湖十一天尊教挑战玉雕翘鱼嘴怎么找，一起来看看吧。江湖十一天尊教挑战玉雕翘鱼嘴获取方法天尊教挑战四交纳收藏品·玉雕翘鱼嘴。获取方式一玉雕翘鱼嘴在濮阳镇旁边的梁山帮可以购买。获取方式二玩家可以跟秦莫生好感刷上去，然
江湖十一费英是游戏中的一个npc，玩家能在天尊教中可以找到，但是需要完成前置条件，那么江湖十一费英在什么位置，一起来看看吧。江湖十一费英位置费英是主线结局后天尊教可以找到。费英作用介绍莫邪真经想要获得可以去公安渡口附近龙洞(224，234)的位置探索秘宝，不过需要注意这需要和费英组队才会出现选项。费
风帆纪元游戏中玩家能在不同的港口中建造商会，这样就能在港口中赚钱，但是建造商会需要消耗不少材料，下面就为大家分享风帆纪元商会建在方法。风帆纪元商会建造方法中国：丝绸+青瓷港口6朝鲜：人参+白瓷港口3日本：漆器+清酒港口3那霸：珊瑚+丝绸港口1东南亚：珍珠+印度布港口15中南半岛：丝绸+珍珠港口5印度
觅长生炼丹是游戏中的玩法之一，玩家能够使用不同的药材来炼制丹药，但是需要完成炼丹入门任务，那么觅长生炼丹入门任务怎么做，一起来看看吧。觅长生炼丹任务攻略生骨丹丹方在前置任务中可以解锁，培元丹丹方可以去天星城获得。这个任务中需要玩家通过生骨丹推演出培元丹。主药-银月花*6辅药-何首乌药引-凝血草*3丹