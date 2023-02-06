风帆纪元绯红的庆典谜题怎么解 绯红的庆典谜题坐标在哪

觅长生游戏中有大量的支线任务可以完成，完成后即可获得奖励，有的支线任务触发方式比较特殊，下面就为大家分享觅长生灿字牌任务攻略。觅长生灿字牌任务灿字牌是游戏筑基期中可触发的任务，做完可以获得1条魔门线索。条件：无开始时间：30年关闭时间：主角金丹此支线即关闭任务玩法踩地图上的金色卷轴，拿到灿字牌后去沃

2023-02-06 | 0