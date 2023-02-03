觅长生开辟宗门洞府任务怎么完成 开辟宗门洞府任务怎么触发

2023-02-06 09:08:53 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生开辟宗门洞府是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家出发前之条加你才能完成，那么觅长生开辟宗门洞府任务怎么做，一起来看看吧。

觅长生开辟宗门洞府攻略

开辟宗门洞府是游戏金丹期可触发的任务。

条件：主角成为宗门弟子+主角金丹

任务玩法

主角修为达到金丹后回宗门广场自动触发，到宗门大殿过完剧情出门去神兵阁领取旗子，到对应宗门后山，选择去附近开辟洞府。

这个副本只能来一次，可以先往下走拿点阵道经验，然后往上走，再往右一直走到老爷子出来提示主角说有灵眼就可以开辟洞府了(路上会送你一些百草露)。