觅长生灿字牌任务怎么做 达焱峰怎么过去

2023-02-06 09:06:28 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生游戏中有大量的支线任务可以完成，完成后即可获得奖励，有的支线任务触发方式比较特殊，下面就为大家分享觅长生灿字牌任务攻略。

觅长生灿字牌任务

灿字牌是游戏筑基期中可触发的任务，做完可以获得1条魔门线索。

条件：无

开始时间：30年

关闭时间：主角金丹此支线即关闭

任务玩法

踩地图上的金色卷轴，拿到灿字牌后去沃焦山，往左走然后一直往上走不会经过离火执事堂到达焱峰。

打败墨居仁后获得麒麟玉和线索，若是离火弟子会额外多一段炎萧来捞人的剧情。