觅长生海域探索度怎么提升 探索度提升条件是什么

觅长生游戏中玩家能够探索海域来提升探索度，达到一定的探索度后能够获得探索奖励，那么觅长生海域探索度怎么获得，一起来看看吧。
1、打海兽，好像是50年也不100年一刷，一次获得大量探索度和威望
2、与海外修士交谈海域传闻，一次五探索度
3、海修士交好友，概率发情报，一次五探索度
5、做百里奇任务，长风破浪和五年之约会给大量探索度，事后询问百里家海外情报他会向你介绍海外情报，同时给每个海域10探索度
6、小岛，出一次事件10探索度
觅长生游戏中玩家能够探索海域来提升探索度，达到一定的探索度后能够获得探索奖励，那么觅长生海域探索度怎么获得，一起来看看吧。觅长生海域探索度提升方法1、打海兽，好像是50年也不100年一刷，一次获得大量探索度和威望2、与海外修士交谈海域传闻，一次五探索度3、海修士交好友，概率发情报，一次五探索度4、一
江湖十一游戏中有大量的支线任务可以完成，每完成一个支线任务能获得声望和奖励，那么江湖十一雪猫支线任务怎么做，下面就为大家介绍一下。江湖十一雪猫支线任务攻略雪猫寻踪1.天书阁在天书阁住房与持书人对话，前往杭州府与雪猫对话，前往公园，与小雪对话(需要一份健足膏，客邸有卖)见识提升2.前往海州与小雪对话，
江湖十一福缘是游戏中的重要系统，玩家到达一定的福缘会影响武学的学习条件，那么江湖十一福缘怎么提升，下面就为大家介绍一下。江湖十一福缘提升方法1.福缘有些茶具、酒具、古玩可以加。2.藏品类的东西可以放在家(会一直给你加一些属性);某些高阶的物品(例如墨、砚台等)如果一直放在背包里，会拥有携带效果。3.
江湖十一天尊教挑战是游戏中的玩法之一，在天尊挑战四中玩家需要获取玉雕翘鱼嘴才能完成，那么江湖十一天尊教挑战玉雕翘鱼嘴怎么找，一起来看看吧。江湖十一天尊教挑战玉雕翘鱼嘴获取方法天尊教挑战四交纳收藏品·玉雕翘鱼嘴。获取方式一玉雕翘鱼嘴在濮阳镇旁边的梁山帮可以购买。获取方式二玩家可以跟秦莫生好感刷上去，然
江湖十一费英是游戏中的一个npc，玩家能在天尊教中可以找到，但是需要完成前置条件，那么江湖十一费英在什么位置，一起来看看吧。江湖十一费英位置费英是主线结局后天尊教可以找到。费英作用介绍莫邪真经想要获得可以去公安渡口附近龙洞(224，234)的位置探索秘宝，不过需要注意这需要和费英组队才会出现选项。费
风帆纪元游戏中玩家能在不同的港口中建造商会，这样就能在港口中赚钱，但是建造商会需要消耗不少材料，下面就为大家分享风帆纪元商会建在方法。风帆纪元商会建造方法中国：丝绸+青瓷港口6朝鲜：人参+白瓷港口3日本：漆器+清酒港口3那霸：珊瑚+丝绸港口1东南亚：珍珠+印度布港口15中南半岛：丝绸+珍珠港口5印度
觅长生炼丹是游戏中的玩法之一，玩家能够使用不同的药材来炼制丹药，但是需要完成炼丹入门任务，那么觅长生炼丹入门任务怎么做，一起来看看吧。觅长生炼丹任务攻略生骨丹丹方在前置任务中可以解锁，培元丹丹方可以去天星城获得。这个任务中需要玩家通过生骨丹推演出培元丹。主药-银月花*6辅药-何首乌药引-凝血草*3丹
江湖十一游戏中玩家能够使用各种不同的武器，每一种武器搭配功法都能在战斗中发挥不错的效果，那么江湖十一怎么换武器，一起来看看吧。江湖十一武器切换方法武器可以在战斗准备的时候更换。1、在战斗准备的右边有着选择兵器选项，玩家点击武器即可装备。2、还可以在这里对自己的心法和招式来进行调整，选择最适合的招式。
死亡空间重制版是一款第三人称恐怖冒险射击游戏，游戏中玩家操控的主角能里有多种武器攻击敌人，但是有些武器的伤害比较鸡肋，打了半天打不死怪物，下面就为大家分享死亡空间重制版怪物打法。死亡空间重制版怪物打法首先第一点就是不要尝试主用脉冲，这武器不仅像是别人说的一样是鸡肋，甚至完全就是一个坑货。脉冲在本作攻
死亡空间重制版已经发售了，很多玩家都购买了游戏开始体验，但是不少玩家进入游戏后一直卡在构筑着色器这个界面，下面就为大家分享死亡空间重制版正在构筑着色器处理方法。死亡空间重制版正在构筑着色器处理方法正在构筑着色器特别慢或者卡住解决方法只能耐心等待，第一次构筑着色器是会比较缓慢，完成后以后进游戏就秒进了