觅长生海域探索度怎么提升 探索度提升条件是什么

2023-02-03 09:12:09 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生游戏中玩家能够探索海域来提升探索度，达到一定的探索度后能够获得探索奖励，那么觅长生海域探索度怎么获得，一起来看看吧。

觅长生海域探索度提升方法

1、打海兽，好像是50年也不100年一刷，一次获得大量探索度和威望

2、与海外修士交谈海域传闻，一次五探索度

3、海修士交好友，概率发情报，一次五探索度

4、一些任务道具(购买航海图)和采筠阁换情报涨探索度

5、做百里奇任务，长风破浪和五年之约会给大量探索度，事后询问百里家海外情报他会向你介绍海外情报，同时给每个海域10探索度

6、小岛，出一次事件10探索度