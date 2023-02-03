江湖十一雪猫支线任务怎么完成 小雪在哪里

2023-02-03 09:06:44 来源：互联网 编辑：佚名

江湖十一游戏中有大量的支线任务可以完成，每完成一个支线任务能获得声望和奖励，那么江湖十一雪猫支线任务怎么做，下面就为大家介绍一下。

江湖十一雪猫支线任务攻略

雪猫寻踪

1.天书阁 在天书阁住房与持书人对话，前往杭州府与雪猫对话，前往公园，与小雪对话(需要一份健足膏，客邸有卖) 见识提升

2.前往海州与小雪对话，前往饭店与小雪对话(需要一份醉蟹，本地饭店就可购买) 烹饪提升

3.前往蓬莱镇与雪猫对话(需要一份鲤鱼脍，在蓬莱菜市场即可收集鲤鱼脍的全烹饪素材) 福源提升

4.前往蓬莱镇外东部海边(-123，-25)与小雪对话，打败宝箱获得宝物后与雪猫对话 悟性提升

5.前往东京汴梁与雪猫对话，前往东京汴梁蹴鞠场与小雪对话，返回汴梁主界面，打赢持书人 乌云啸铁步，灵虎心经，一气大成丹

6.前往夔州与小雪对话，前往算命先生设施与小雪对话 见识提升 前往恭州饭店与雪猫对话(需要一份干煸肥肠，本地饭店就可购买) 见识提升

7.前往恭州附近的山林(346，209)与小雪对话，获得秘宝宝物(无看守)后与小雪对话，结束

8.雪猫剑谱等到支线任务完成之后可以去天书阁的藏武书院那里，在那个地图就可以探索秘宝获得