江湖十一武器怎么切换 战斗中怎么换武器

江湖十一游戏中玩家能够使用各种不同的武器，每一种武器搭配功法都能在战斗中发挥不错的效果，那么江湖十一怎么换武器，一起来看看吧。
武器可以在战斗准备的时候更换。
1、在战斗准备的右边有着选择兵器选项，玩家点击武器即可装备。
2、还可以在这里对自己的心法和招式来进行调整，选择最适合的招式。
新手玩家最适合的就是拳掌以及剑法，拳掌算是现在前期最厉害的，这俩从1.0开始就有江湖十一亲儿子一说了。
死亡空间重制版是一款第三人称恐怖冒险射击游戏，游戏中玩家操控的主角能里有多种武器攻击敌人，但是有些武器的伤害比较鸡肋，打了半天打不死怪物，下面就为大家分享死亡空间重制版怪物打法。死亡空间重制版怪物打法首先第一点就是不要尝试主用脉冲，这武器不仅像是别人说的一样是鸡肋，甚至完全就是一个坑货。脉冲在本作攻
死亡空间重制版已经发售了，很多玩家都购买了游戏开始体验，但是不少玩家进入游戏后一直卡在构筑着色器这个界面，下面就为大家分享死亡空间重制版正在构筑着色器处理方法。死亡空间重制版正在构筑着色器处理方法正在构筑着色器特别慢或者卡住解决方法只能耐心等待，第一次构筑着色器是会比较缓慢，完成后以后进游戏就秒进了
江湖十一凌波仙踪步是游戏中的功法之一，玩家学习后能在战斗中发挥不错的效果，但是需要在指定的位置获得，下面就为大家分享江湖十一凌波仙踪步获取方法。江湖十一凌波仙踪步获取方法凌波仙踪步可以去坐标(252,211)的龙洞探索，也就是逍遥派门口的那个龙洞，和无名组队就能进去，探索完成即可获得。1、去找逍遥派
觅长生风雨楼是游戏中的门派之一，玩家加入门派后能够领取门派任务，但是加入风雨楼需要完成前置条件，下面就为大家分享风雨楼加入方法。觅长生风雨楼加入方法1、风雨楼系列任务的前置条件是：主角必须达到金丹境界。2、完成了【离火门】这个大地图的叛徒事件。3、公孙季的好感度达标(要求不高，四五十)。4、满足条件
江湖十一嗜血是游戏中的状态之一，玩家触发这个状态后能提升招式的威力，但是需要前置条件才能触发，下面就为大家分享江湖十一嗜血状态触发方法。江湖十一嗜血状态触发方法有的功法需要达到嗜血状态，嗜血状态需要在同一设施内连杀两个人就会出现。在广州光孝寺、襄州饭店、岳阳楼等秘宝处击杀2个叛徒兵可以触发嗜血。
江湖十一论剑是游戏中的玩法之一，玩家参与论剑进行对局获胜后能得到不少奖励，那么江湖十一论剑在那里参加，一起来看看吧。江湖十一论剑参与方法等待论剑开始选拔的时候你可以在左上方【论剑】里点击正在选拔的论剑时间查看都有哪些势力参加了，这时候你就可以去他们那里进行代表选拔。如果是帮米脂商户的，就去他地盘就可
觅长生三人成虎是游戏中的一个分支剧情任务，这个任务需要玩家击败一个敌人，打法比较难，那么觅长生三人成虎任务怎么完成，一起来看看吧。觅长生三人成虎任务攻略三人成虎任务最简单的方法是吃神识药，5个強魂蚀月丹差不多打得过了，如果你是神修，他的神识比你高打你就疼，磕几颗蚀月强魂丹，保证自己的神识比他高个三四
觅长生倪少的烦恼是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家根据线索来找到犯人，完成后菊科获得奖励，那么觅长生倪少的烦恼任务怎么完成，一起来看看吧。觅长生倪少的烦恼任务攻略剧情选项一个个试就行了，虽然会影响npc好感，事后送点东西加回来就好，好感不值钱。最后的结论选倪振南就行，倪家家主是被叛徒倪家二叔倪振南
风帆纪元遗失之船是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家触发战斗后和npc对话才能完成，完成后即可获得奖励，下面就为大家分享风帆纪元遗失之船攻略。风帆纪元遗失之船攻略1、去做亨利那条线就行。2、对完话之后去左边触发战斗。3、战斗结束之后去圣地亚哥和黑胡子对话然后去伦敦就可以完成了。
风帆纪元法老王权杖是游戏中的一件特殊装备，玩家装备后能提升不少属性，那么风帆纪元法老王权杖怎么获得，下面就为大家分享法老王权杖获取方法。风帆纪元法老王权杖获取方法加成：攻击+20，领袖+2，人文+2获得方法：开罗内陆探索金字塔获得