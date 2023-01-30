死亡空间重制版怪物打不死怎么办 怪物用什么武器打

2023-01-31 09:08:50 来源：互联网 编辑：佚名

死亡空间重制版是一款第三人称恐怖冒险射击游戏，游戏中玩家操控的主角能里有多种武器攻击敌人，但是有些武器的伤害比较鸡肋，打了半天打不死怪物，下面就为大家分享死亡空间重制版怪物打法。

死亡空间重制版怪物打法

首先第一点就是不要尝试主用脉冲，这武器不仅像是别人说的一样是鸡肋，甚至完全就是一个坑货。

脉冲在本作攻击力过低，而且弹夹便宜(这反而是缺点，后面详说)，就算升满了也是刮痧，甚至没有了原版的硬直制造能力。

在本作很多人应该体会到了，很多怪物掉落远比原版吝啬，估计是因为武器不像是以前一样需要购买。省了一大笔信用点，加上因为得演系统的存在，怪物会在外面随机刷出，所以这样可以防止玩家过度刷信用。

怪物经常性会只掉落100-400的钱，就算掉落弹夹脉冲武器也只会掉落一个弹峡， 而脉冲武器杀怪至少要20发左右，就算升满伤害问题也解决不了多少，和弹夹掉落量基本持平，作为全游戏第二便宜的弹夹本来就很亏，掉信用更是直接亏死，本人在游戏开荒时期弹尽粮绝完全就是因为带着这个武器并且升级主升的缘故。

这武器倒也不是完全没用，有着bug刷信用的能力，还有一开始的开荒仰赖的aoe能力， 也就是榴弹，用榴弹解决触手怪更是简单直接，但是到很早期就能获得远超它的火喷，当获得火喷后请直接更换，火喷就算全程不升级伤害和aoe能力也远超脉冲，副武器火墙更是能控怪而且还能代替榴弹了，轮资源脉冲输小切输火喷输电锯，轮伤害输出输小切和接触光束和大切，带着就会掉亏到死的弹药，真是坑到舅舅家的货。

第二就是想说本作尽可能不要代入太多前作的思维比较好，首先节点不用留着开门了这是个大进步，其次不需要只带两把武器减少掉落种类，本作不同武器对应不同怪有奇效，因此武器搭配对就根本不需要考虑掉落种类的问题，这也是为什么脉冲是个大坑的原因。

只要带的武器中没有脉冲，有把小切，和火喷作aoe，剩下的武器拿顺手的就大致上能保证弹药越来越多，对付不同敌人经常更换不同武器会很有游戏体验，并且真的很有效率。

武器推荐

一个是电锯，一个是火喷。

这两把应该是本作封神的武器，其他武器都是躲着怪走位，电锯就是直接迎面直上，因为有着本作最强的硬直制造能力和不俗的伤害，电锯的近战能力能屈死非常多的怪，在遇到落单怪的时候保证不用慌张，再者本作因为导演系统的存在，在去做支线任务或者回头搜索权限房间的时候，经常会随机刷出落单的怪，此时就是电锯清图的发挥时刻，这种时刻绝对不算少，更何况电锯清理一个怪升级后的电锯啥只要一发，掉落弹药却有两三，越大越多是肯定的了，资源节省之神。

火喷则是完全不升级也有着极高的伤害，火墙控制群怪的能力，加上本作有着表皮的抗伤设定，火喷应该是能对表皮造成更高伤害的，当把怪物表皮烧光(一般只需要2-4发)，再用断肢武器比如小切补个一到两枪就能断腿或带走，带它又节省节点又节省弹药，简直是没有不带的理由，打那种超小型怪更是有巨大优势，如果搭配聚力枪，结合重力井就是群怪最强杀器了。