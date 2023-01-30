觅长生怎么进入风雨楼 加入风雨楼的条件是什么

2023-01-30 09:11:38 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生风雨楼是游戏中的门派之一，玩家加入门派后能够领取门派任务，但是加入风雨楼需要完成前置条件，下面就为大家分享风雨楼加入方法。

觅长生风雨楼加入方法

1、风雨楼系列任务的前置条件是：主角必须达到金丹境界。

2、完成了【离火门】这个大地图的叛徒事件。

3、公孙季的好感度达标(要求不高，四五十)。

4、满足条件后，公孙寄第二次邀请你去听雨楼。

5、选择正确就可以开启风雨楼的剧情(也有可能是好感度达标，选项给的好感度不同，有很多玩家发现随便选，只要不选抱歉都有进去过的档)。

6、风雨楼只杀恶人，是属于正派的，风雨楼里的功法也属于正派功法。