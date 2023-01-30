江湖十一怎么论剑在哪 论剑怎么参加

2023-01-30 09:05:11 来源：互联网 编辑：佚名

江湖十一论剑是游戏中的玩法之一，玩家参与论剑进行对局获胜后能得到不少奖励，那么江湖十一论剑在那里参加，一起来看看吧。

江湖十一论剑参与方法

等待论剑开始选拔的时候你可以在左上方【论剑】里点击正在选拔的论剑时间查看都有哪些势力参加了，这时候你就可以去他们那里进行代表选拔。

如果是帮米脂商户的，就去他地盘就可以竞争参加代表论剑了。