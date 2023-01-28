觅长生三人成虎任务怎么做 三人成虎怎么打

2023-01-29 09:13:35 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生三人成虎是游戏中的一个分支剧情任务，这个任务需要玩家击败一个敌人，打法比较难，那么觅长生三人成虎任务怎么完成，一起来看看吧。

觅长生三人成虎任务攻略

三人成虎任务最简单的方法是吃神识药，5个強魂蚀月丹差不多打得过了，

如果你是神修，他的神识比你高打你就疼，磕几颗蚀月强魂丹，保证自己的神识比他高个三四十点，他打你就是刮痧。

三人成虎分支剧情

具体触发方式是不触发王登相关的剧情，因为对星宫没有刻板印象就能知道这个男修士到底在干嘛。

顺便后续的剧情变化不大，给你发微信的道友还是会觉得这是借口并说炼心芝在宁州已经绝迹了。不过五百年在古迹里倒是有一株炼心芝，岫络谷正好也离这边不远，不知道是不是同一株。

发任务的道友的性格会影响他(或者她)在这个任务中的对话，另外如果你输给这个星宫修士，他会直接杀了你，所以严重怀疑找药确实就是个借口，这货其实是个来青石灵脉附近搞破坏的魔修。