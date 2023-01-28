觅长生倪少的烦恼任务怎么做 谁的嫌疑最大

觅长生倪少的烦恼是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家根据线索来找到犯人，完成后菊科获得奖励，那么觅长生倪少的烦恼任务怎么完成，一起来看看吧。
剧情选项一个个试就行了，虽然会影响npc好感，事后送点东西加回来就好，好感不值钱。最后的结论选倪振南就行，倪家家主是被叛徒倪家二叔倪振南下药。其实从剧情来看，倪家二叔鬼鬼祟祟的，很容易推断出倪家有问题的就是倪振南。
风帆纪元法老王权杖是游戏中的一件特殊装备，玩家装备后能提升不少属性，那么风帆纪元法老王权杖怎么获得，下面就为大家分享法老王权杖获取方法。风帆纪元法老王权杖获取方法加成：攻击+20，领袖+2，人文+2获得方法：开罗内陆探索金字塔获得
风帆纪元黄金垂饰是游戏中的饰品之一，这个饰品需要玩家完成前置才能获得，装备后能提升属性，那么风帆纪元黄金垂饰怎么获得，一起来看看吧。风帆纪元黄金垂饰获取方法黄金垂饰是游戏中一个非常特殊的物品。物品功能：火器+3获得方法队伍中同时有黑胡子，亨利，卡特琳，卡斯特罗，加拉瓦时触发剧情，要寻找一种可以让四个
风帆纪元威尼斯狂欢节是游戏中的事件之一，这个事件非常适合来赚钱，并且收益非常高，那么风帆纪元威尼斯狂欢节怎么玩，一起来看看吧。风帆纪元威尼斯狂欢节玩法分享每年二月在威尼斯出售完青瓷青花瓷白瓷后再跑两轮塞维利亚和伊斯坦布尔。(白瓷是汉阳出品，价格也很好)Iz的船队是四艘紫战列，一艘五词条白战列，七省作
江湖十一是游戏中很强力的一个武学，玩家需要完成一个支线任务才能获得，下面就为大家分享江湖十一坚刀诀的获取方法。江湖十一坚刀诀获取方法坚刀诀在烈日狂刀支线中获得，在米脂商户触发，第二年就可以触发了。
江湖十一游戏中有大量的武学可以获得，学习后能转化为技能，有很多强力的武学能通过商人购买的方式来获得，下面就为大家分享江湖十一武学购买位置。江湖十一哪些武学能买可购买的武学秘籍幽鸿宫-_内功一寒风心诀绿——3150贯幽鸿宫一毒经一仙霓蛊经一紫-2250贯桂林一毒经一鸾蛛毒经-紫--2000贯丐帮一身法
江湖十一百丈流云崖是游戏中的区域之一，玩家在其中可以完成一个支线任务，那么江湖十一百丈流云崖在什么地方，一起来看看吧。江湖十一百丈流云崖位置位置：百丈山庄隔壁1、玩家可以在百丈山庄内完成支线任务，并将任务进度向前推进。2、来到下图圈中的位置，点击右下角的【探索】功能。3、会出现【是否进入流云崖】，点
泰拉瑞亚仙人掌是游戏中的材料之一，玩家能通过仙人掌制作各种道具，那么泰拉瑞亚仙人掌在哪里获得，一起来看看吧。泰拉瑞亚仙人掌获取位置仙人掌是一种制作材料，通过使用斧头或链锯如同砍伐树一样砍伐仙人掌植物获得。除了用于制作，仙人掌还能作为建筑材料放置。仙人掌植物在沙漠生物群落中的各种沙上生长。仙人掌植物可
江湖十一游戏中角色有多种不同类型的属性，其中身体部位对应不同的招式，非常重要，那么江湖十一身体部位属性有什么用，一起来看看吧。江湖十一身体部位属性介绍“头面”影响着镇定、钩法、笔法属性，以及心态降低速度加快。“手腕”影响着拳掌、指力、鞭术属性。“手臂”影响着用剑、使刀、运斧属性。“胸背”影响着调息和
巫师3次世代版男爵是玩家在前期就能遇到的一个npc，对话后能够触发一个任务，这个任务不同的选项都会触发不同的剧情结局，那么巫师3次世代版男爵任务完美结局怎么做，一起来看看吧。巫师3次世代版男爵任务攻略1、先走到楠呢山，触发树心任务然后放了树心。2、再去见男爵，一直做到家事精灵那里。3、去做一个假证任
泰拉瑞亚游戏中有多种蘑菇可以获得，不同的蘑菇的获取方式和作用都不同，玩家能使用蘑菇合成消耗品，下面就为大家分享泰拉瑞亚蘑菇的获取方法。泰拉瑞亚蘑菇获取方法蘑菇生成位置：地表/太空，长在正常的草上。物品介绍：消耗品，用在治疗物品的配方中。发光蘑菇生成位置：任意地层，在蘑菇草上。物品介绍：收割时不一定总