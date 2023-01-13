风帆纪元威尼斯狂欢节事件怎么触发 威尼斯狂欢节怎么赚钱

2023-01-28 09:02:59 来源：互联网 编辑：佚名

风帆纪元威尼斯狂欢节是游戏中的事件之一，这个事件非常适合来赚钱，并且收益非常高，那么风帆纪元威尼斯狂欢节怎么玩，一起来看看吧。

风帆纪元威尼斯狂欢节玩法分享

每年二月在威尼斯出售完青瓷青花瓷白瓷后再跑两轮塞维利亚和伊斯坦布尔。(白瓷是汉阳出品，价格也很好)Iz的船队是四艘紫战列，一艘五词条白战列，七省作为旗舰，总仓数随着游戏时间的拉长已经到了320仓。

五月左右迅速返回东亚，一个半月左右时间可以保证拉满20O仓瓷器(具体路线是漳州-杭州-汉阳-块-长崎-马尼拉循环)在用七省做旗舰的情况下正好循环内每一个城市都能及时刷新货物。

随后将200仓拉到威尼斯仓库(10级测绘10级操帆的话从漳州到威尼斯一共需要50天左右)一路上可以顺带在嘉定-加尔各答-莫桑比克买船材。

随后返回东亚重复上述流程，这次不必限定200仓，按照能保证补给和时间的情况下尽量拉大货仓占比。

次年二月在威尼斯出售约450仓左右青瓷白瓷青花瓷，陆九渊精算10级+威尼斯商人特性下收益可以突破五千万，一轮历练收益三百万。