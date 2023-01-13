风帆纪元威尼斯狂欢节事件怎么触发 威尼斯狂欢节怎么赚钱

风帆纪元威尼斯狂欢节是游戏中的事件之一，这个事件非常适合来赚钱，并且收益非常高，那么风帆纪元威尼斯狂欢节怎么玩，一起来看看吧。
每年二月在威尼斯出售完青瓷青花瓷白瓷后再跑两轮塞维利亚和伊斯坦布尔。(白瓷是汉阳出品，价格也很好)Iz的船队是四艘紫战列，一艘五词条白战列，七省作为旗舰，总仓数随着游戏时间的拉长已经到了320仓。
五月左右迅速返回东亚，一个半月左右时间可以保证拉满20O仓瓷器(具体路线是漳州-杭州-汉阳-块-长崎-马尼拉循环)在用七省做旗舰的情况下正好循环内每一个城市都能及时刷新货物。
随后将200仓拉到威尼斯仓库(10级测绘10级操帆的话从漳州到威尼斯一共需要50天左右)一路上可以顺带在嘉定-加尔各答-莫桑比克买船材。
随后返回东亚重复上述流程，这次不必限定200仓，按照能保证补给和时间的情况下尽量拉大货仓占比。
次年二月在威尼斯出售约450仓左右青瓷白瓷青花瓷，陆九渊精算10级+威尼斯商人特性下收益可以突破五千万，一轮历练收益三百万。
江湖十一是游戏中很强力的一个武学，玩家需要完成一个支线任务才能获得，下面就为大家分享江湖十一坚刀诀的获取方法。江湖十一坚刀诀获取方法坚刀诀在烈日狂刀支线中获得，在米脂商户触发，第二年就可以触发了。
江湖十一游戏中有大量的武学可以获得，学习后能转化为技能，有很多强力的武学能通过商人购买的方式来获得，下面就为大家分享江湖十一武学购买位置。江湖十一哪些武学能买可购买的武学秘籍幽鸿宫-_内功一寒风心诀绿——3150贯幽鸿宫一毒经一仙霓蛊经一紫-2250贯桂林一毒经一鸾蛛毒经-紫--2000贯丐帮一身法
江湖十一百丈流云崖是游戏中的区域之一，玩家在其中可以完成一个支线任务，那么江湖十一百丈流云崖在什么地方，一起来看看吧。江湖十一百丈流云崖位置位置：百丈山庄隔壁1、玩家可以在百丈山庄内完成支线任务，并将任务进度向前推进。2、来到下图圈中的位置，点击右下角的【探索】功能。3、会出现【是否进入流云崖】，点
泰拉瑞亚仙人掌是游戏中的材料之一，玩家能通过仙人掌制作各种道具，那么泰拉瑞亚仙人掌在哪里获得，一起来看看吧。泰拉瑞亚仙人掌获取位置仙人掌是一种制作材料，通过使用斧头或链锯如同砍伐树一样砍伐仙人掌植物获得。除了用于制作，仙人掌还能作为建筑材料放置。仙人掌植物在沙漠生物群落中的各种沙上生长。仙人掌植物可
江湖十一游戏中角色有多种不同类型的属性，其中身体部位对应不同的招式，非常重要，那么江湖十一身体部位属性有什么用，一起来看看吧。江湖十一身体部位属性介绍“头面”影响着镇定、钩法、笔法属性，以及心态降低速度加快。“手腕”影响着拳掌、指力、鞭术属性。“手臂”影响着用剑、使刀、运斧属性。“胸背”影响着调息和
巫师3次世代版男爵是玩家在前期就能遇到的一个npc，对话后能够触发一个任务，这个任务不同的选项都会触发不同的剧情结局，那么巫师3次世代版男爵任务完美结局怎么做，一起来看看吧。巫师3次世代版男爵任务攻略1、先走到楠呢山，触发树心任务然后放了树心。2、再去见男爵，一直做到家事精灵那里。3、去做一个假证任
泰拉瑞亚游戏中有多种蘑菇可以获得，不同的蘑菇的获取方式和作用都不同，玩家能使用蘑菇合成消耗品，下面就为大家分享泰拉瑞亚蘑菇的获取方法。泰拉瑞亚蘑菇获取方法蘑菇生成位置：地表/太空，长在正常的草上。物品介绍：消耗品，用在治疗物品的配方中。发光蘑菇生成位置：任意地层，在蘑菇草上。物品介绍：收割时不一定总
暖雪119层的难度比较大，玩家需要合理选择圣物和武器，搭配梦魇秘境才能轻松过关，那么暖雪119层怎么打，一起来看看吧。暖雪119层攻略武器：太祖憎恨之心，异星之石，龙形觥，破冰石破冰石绝对是冰2清小怪的最强道具，憎恨之心(核心)，异星之石(力量)，龙形觥(敏捷)的组合就是纯粹的堆伤害了。憎恨配合梦魇
鹅鸭杀是一款多人休闲游戏，游戏的玩家类似狼人杀，玩家可以创建房间邀请好友一起玩，那么鹅鸭杀七人房怎么设置，一起来看看吧。鹅鸭杀七人房设置方法狼人：炸弹狼。中立：鹈鹕。好人：警长、正义、网红、观鸟、工程师、大白鹅。适合7人以上上不封顶。不可以报警，不可以开饭，狼人可以钻柜子那些，但是最好先定规矩不要一
泰拉瑞亚是一款2d生存游戏，游戏中有多种难度，选择不同的难度生成的世界都会出现变化，那么泰拉瑞亚困难难度矿石有哪些，一起来看看吧。泰拉瑞亚困难难度矿石介绍血肉墙被打败时会掉落神锤。这使得可以摧毁祭坛(这需要神锤或更高级的锤)以便开始进入困难模式的进程。第一个祭坛：钴矿或钯金矿，随机选择。第二个祭坛：