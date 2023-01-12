江湖十一能买哪些武学 五毒洞在哪里

2023-01-13 09:15:37 来源：互联网 编辑：佚名

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江湖十一哪些武学能买

可购买的武学秘籍

幽鸿宫- _内功一 寒风心诀绿——3150贯

幽鸿宫一毒经一 仙霓蛊经一紫-2250贯

桂林一毒经一鸾蛛毒经-紫- -2000贯

丐帮一身法-缠身咒-紫-18600贯

五毒洞一身法一五毒云体一紫-25800贯

五毒洞一毒经一破凰毒经一紫- 3580贯

五毒洞一毒经一星罗蚀日一 橙- -9150贯

寿州一医书一外台秘要一紫- -1560贯

药王庄-医书-太平圣惠方一紫-1300贯

武当派- -医书- 施含备要方- 绿- -580贯

颍昌府一身法-灵足功一-白- -700贯

颍昌府一医书-苏沈良方一紫一980贯

颍昌府一医书一参合决一紫--1430贯

河南府一医书-施舍备要方一绿- -580贯

河南府一武学一草绝字帖一 紫- -3150贯

大名府一医书一普济本事方-绿- -510贯

濮阳镇-武学一太平剑道一白一1050贯

移动商人(可勾栏打听行踪)

裴颖-内功一女功一紫5160贯

裴颖一_内功一灵掷功-绿一3200贯

裴颖一身法-燕飞身法一白一750贯

五毒洞位置：从桂林往丐帮走，然后往西北走。