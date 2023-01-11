泰拉瑞亚仙人掌在什么地方 仙人掌有什么用

2023-01-12 09:17:15 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚仙人掌是游戏中的材料之一，玩家能通过仙人掌制作各种道具，那么泰拉瑞亚仙人掌在哪里获得，一起来看看吧。

泰拉瑞亚仙人掌获取位置

仙人掌是一种制作材料，通过使用斧头或链锯如同砍伐树一样砍伐仙人掌植物获得。除了用于制作，仙人掌还能作为建筑材料放置。

仙人掌植物在沙漠生物群落中的各种沙上生长。仙人掌植物可以通过斧头或链锯砍伐，掉落仙人掌(物品)。用镐挖掘仙人掌下方的一个沙块可以迅速地摧毁整个仙人掌并生成所有可能的仙人掌物品。砍伐腐化、猩红和神圣仙人掌会掉落同样的仙人掌物品。

有时仙人掌的顶端会生长粉仙人掌果。

仙人掌(植物)只会在满足以下条件的时候生长：

1.下方至少有一层沙。

2.仙人掌两侧至少有一格空地。两侧高的物块会阻挡生长，但是低的物块不会。

3.生长仙人掌的沙块高度必须在 0 以上。

4.仙人掌只会在距离世界左右两端至少 378 格的地方(即非海洋生物群落)生长。