暖雪119层怎么过 119层梦魇秘籍选什么

2023-01-11 09:09:54 来源：互联网 编辑：佚名

暖雪119层的难度比较大，玩家需要合理选择圣物和武器，搭配梦魇秘境才能轻松过关，那么暖雪119层怎么打，一起来看看吧。

暖雪119层攻略

武器：太祖

憎恨之心，异星之石，龙形觥，破冰石

破冰石绝对是冰2清小怪的最强道具，憎恨之心(核心)，异星之石(力量)，龙形觥(敏捷)的组合就是纯粹的堆伤害了。

憎恨配合梦魇秘籍的怒气能达到在boss面前全程无敌。

梦魇秘籍选择的优先度

怒气增加(非常重要)，收剑冷却，护盾，最大生命，近战攻击恐惧，冰霜梦魇技能(忘了叫啥)，冰霜伤害，以及其他近战类的秘籍

怒气增加里有对boss攻击+3怒气分支

最大生命里有20%血量以下时+400%属性伤害的分支(憎恨之心默认为1血)

收剑冷却里有恐惧触发以及生成护盾的分支效果

护盾的分支里有获得护盾后免疫一次伤害的效果

由于冰有个秘籍是触发极寒概率发动收剑技能或减少收剑技能CD1秒，护盾基本上是全程在，所以即使偶尔有憎恨之心的空窗期，你护盾免疫伤害还可以救你一命。