鹅鸭杀怎么创建七人房 七人房有什么限制

2023-01-11 09:07:06 来源：互联网 编辑：佚名

鹅鸭杀是一款多人休闲游戏，游戏的玩家类似狼人杀，玩家可以创建房间邀请好友一起玩，那么鹅鸭杀七人房怎么设置，一起来看看吧。

鹅鸭杀七人房设置方法

狼人：炸弹狼。

中立：鹈鹕。

好人：警长、正义、网红、观鸟、工程师、大白鹅。

适合7人以上上不封顶。

不可以报警，不可以开饭，狼人可以钻柜子那些，但是最好先定规矩不要一直躲在里面。

好人的核心是警长跟正义，因为好人带两刀，剩余好人可以帮警长正义抗炸弹，警长正义刀了炸弹狼跟鹈鹕游戏即可胜利，当然警长的刀一定要谨慎，胜利往往都是靠警长敏锐的判断能力。

鹈鹕比炸弹狼的胜率要高，因为炸弹狼的cd 有延迟而且终局会触发鹈鹕任务。

好人可以抱团拍身份，因为炸弹狼没有刀，只能靠延迟炸弹。

最佳板子是8人到12人左右，16人的话，好人身份应该会有重复的(可以额外开复仇，加拿大等没有重复的好人卡，这样可以防止狼人中立穿衣服，如果穿了同样的衣服也能判断不是好鸭)