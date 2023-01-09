泰拉瑞亚困难模式矿石有几种 神锤怎么获得

2023-01-10 09:15:34 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚是一款2d生存游戏，游戏中有多种难度，选择不同的难度生成的世界都会出现变化，那么泰拉瑞亚困难难度矿石有哪些，一起来看看吧。

泰拉瑞亚困难难度矿石介绍

血肉墙被打败时会掉落神锤。这使得可以摧毁祭坛(这需要神锤或更高级的锤)以便开始进入困难模式的进程。

第一个祭坛：钴矿或钯金矿，随机选择。

第二个祭坛：秘银矿或山铜矿，随机选择。

第三个祭坛：精金矿或钛金矿，随机选择。

玩家将会发现这些新矿石散布于地下层到接近地狱的深度中，它们会替换大多数于世界创生之时创造的物块。它们以不同数量随机出现各个位置，无论这地方是否已被探索过。

神圣锭

神圣锭是仅掉落自三个机械 Boss 的锭。它是三种并非由矿石制作而成的锭之一，另外两种是幽灵锭和蘑菇矿锭，并且神圣锭还是唯一没有制作配方的锭。

叶绿矿

在进入困难模式时，叶绿矿开始在地下丛林中生成。它可以用斧钻、镐斧、或更强的工具采挖。为了制作斧钻或镐斧，玩家需要神圣锭来自三个机械 Boss 的至少各一个魂。

夜明矿

夜明矿掉落自月亮领主。用它(在远古操纵机)制造的夜明锭可以用来制作成游戏终极物品，其中大多数还需要天界柱掉落的月亮碎片。