无畏契约什么英雄适合新手 哪些角色好用

无畏契约是一款第一人称FPS游戏，游戏中有多种角色可以使用，每一种角色的上手难度都不同，那么无畏契约新手用什么角色好，一起来看看吧。
1、Brimstone(炼狱)
Cloud Smoke很容易上手，作用范围广、能攻能守。
大招可以全地图施放，如果运用得好可以打击范围内的所有敌人，很厉害的aoe技能。
2、Breach(布雷奇)
他的技能用途广泛，可以穿墙、杀伤、致盲。
他可以对未出现在视野中的敌人攻击，这在FPS里很重要，这会让很多对手抓狂的，因为每一个角落都变得很危险。
3、Sage(贤者)
目前游戏里唯一的奶妈，功能具有不可替代性。
几种法球都很强力：减速法球可以拖延时间，为己方队伍争取优势;阻隔法球可以分隔战场，阻挡很多伤害，如果敌人尝试打破屏障，你还能知道他们的位置。
但也有一些缺点，如果你不太会用阻隔法球，很可能坑了队友，因为会限制队友的行动。
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