鹅鸭杀哪些角色好用 最强的角色是谁

2023-01-10 09:09:32 来源：互联网 编辑：佚名

鹅鸭杀是一款多人休闲游戏，玩法类似狼人杀，游戏中有多种不同的职业可以选择，不同的角色代表的阵营也不同，那么鹅鸭杀T0角色有哪些，一起来看看吧。

鹅鸭杀角色排行

t0角色：

警长、正义、网红、肉汁、工程师。

角色强度排行：

警长>正义>网红=加拿大=肉汁>工程>复仇>通灵>殡仪>侦探>观鸟>星界>超能力>大白鹅。

1、警长的强度很高，但是不建议单走，如果场上有明牌肉汁，可以保一下肉汁。

2、肉汁是场上的最高身上，一般狼人是不敢对跳的，肉汁只有在单独和杀手相处时，才会被杀。

3、加拿大是单走牌，强度很高，被专杀克制，走单牌起码要像1-2人透露一下自己的身份。

4、此外还需要和铁好人证明你的身份，否则被狼人穿走你的衣服，就相当于白给。

5、网红也是单走牌，并且强度相当不错，注意网红不要报警，避免被当作狼票出局。